De Fernando Tatis Jr. a DJ LeMahieu: Todos los ganadores del Bat de Plata 2020

MLB anunció a los 18 peloteros con mejor rendimiento ofensivo del año y hay 12 latinos entre ellos, todos serán galardonados con el Bat de Plata.

Tal y como marca la tradición, se premia a los nueve peloteros por cada Liga, Americana y Nacional, que mejor se desempeñaron en el ataque como receptor, bateador designado, primera, segunda y tercera base, además de un campocorto y tres jardineros.

Entre los jugadores que se llevaron el reconocimiento destacan Mike Trout, quien ganó el premio por octava ocasión, así como Mookie Betts, quien también es finalista para ser elegido como el MVP de la Liga Nacional; entre los latinos más connotados aparecen José Abreu (Chicago White Sox) y Nelson Cruz (Minnesota Twins) en la Americana, además de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado (San Diego Padres) y Ronald Acuña Jr. (Atlanta Braves), en la Nacional.

These guys sure can rake.

Your 2020 AL, NL Silver Slugger winners. pic.twitter.com/ehijI1Cpc2

— MLB (@MLB) November 6, 2020