Departamento de Justicia estadounidense se plantea enviar agentes armados a los centros de recuento

El recuento de las elecciones presidenciales del 2020 está ofreciendo un espectáculo que conecta Estados Unidos, la democracia vigente más antigua del mundo, con países tercermundistas y gobiernos inestables.

La potencia mundial tecnológica, que alardea de Silicon Valley, es incapaz de contar papeletas con diligencia mientras su presidente se dedica a deslegitimar el proceso electoral porque no discurre como le gustaría.

Como en esas repúblicas bananeras, la gente sale a la calle para protestar contra el supuesto fraude –nunca demostrado– o para defender la legalidad.

A todo esto, el Departamento de Justicia remitió el miércoles a los fiscales de los estados un e-mail para informarles de que la ley les permite enviar agentes federales armados a los centros de recuentos de votos. Siguiendo la retórica del presidente, su misión no sería prevenir el desafío de ciudadanos con fusiles reunidos en el exterior de esos edificios, sino que consistiría en investigar potenciales fraudes en el voto, avanzó The New York Times.

Este correo electrónico dio pie a que se planteara la situación de que los propios agentes federales sean los que causen esa intimidación a los funcionarios y otras personas que estén implicadas en esta tarea de recuento.

Las leyes prohíben que estos oficiales armados se planten en los colegios electorales durante el día de las votaciones. Sin embargo, el departamento interpretó que esta prevención concluye una vez acaba esa jornada electoral, que en condiciones normales debería haber terminado con los resultados.

Pero dado que esta operación se prolonga como consecuencia de la avalancha de votos por correo a causa de la pandemia, y con el presidente argumentando que le quieren usurpar el cargo –otro recordatorio del bananismo–, los responsables de Justicia señalaron que pueden enviar a agentes armados en cualquier momento después del cierre de las urnas.

Según un alto cargo, la regulación no impide enviar a esos agentes armados para investigar o prevenir crímenes federales en las localizaciones donde se hacen los recuentos de votos. Esto es lo que se les comunicó a esos fiscales en el correo electrónico. Fue un e-mail con nocturnidad. Se envió, siempre según el Times, a las 1.30 horas del miércoles, una media hora antes de que el presidente Donald Trump compareciera en la Casa Blanca y reclamara que se dejara de contar, que le estaban robando las elecciones.

La Vanguardia