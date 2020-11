Estudio Revela | ¡La vejez ya no llega a los 70!

Sara Harper, fundadora del Instituto del Envejecimiento de la Población de la Universidad de Oxford realizó un estudio para demostrar que la vejez ya no llega a los 70 sino que llega al convertirnos en dependientes.

Harper señaló que la tercera edad de hoy es más longeva, mientras que el deterioro de nuestras capacidades se ha vuelto más lento: alcanzamos una edad más alta con un mayor grado de autonomía.

Aseguró que para el 2030-2040 “la mitad de los niños europeos cumplirán 100 años. Para estar sano y en forma a los 90 tienes que haberlo planeado durante toda tu vida: hacer ejercicio, comer bien, no beber mucho, no fumar. Si tienes 20 años probablemente no te jubilarás a los 60, vas a tener una vida laboral muy diferente, probablemente nunca dejes de aprender.

Los 65-70 años actuales son como los de 55-60 años de generaciones anteriores, afirma Antonio Abellán, director del portal Envejecimiento en Red.

Una de las propuestas que plantean es que la entrada en la vejez la marque un umbral móvil vinculado a la esperanza de vida restante, de modo que ser o no ser viejo no dependa de los años que figuren en el carnet de identidad sino de los que a uno le queden por vivir.

Uno de los objetivos principales de Harper es ayudar a las empresas a comprender que existen adultos mayores activos los cuales pueden trabajar mucho más tiempo de lo ya pautado.

800Noticias