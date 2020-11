Gerardo Martino aún piensa en Carlos Vela para el Tri, pero aclaró que el atacante debe poner de su parte

El MVP de la MLS, Carlos Vela, aún tiene posibilidades de volver a la Selección Mexicana, de acuerdo a las declaraciones recientes del DT del equipo, Gerardo Martino, quien sólo espera una señal del delantero para convocarlo.

“El Tata” conoce las habilidades y el talento del atacante, por lo que sabe que es un lujo poder contar con el a la ofensiva; sin embargo, es el jugador del LAFC quien mantiene la duda de su futuro en la selección de México por motivos que ha declarado anteriormente: prefiere que haya oportunidades para los jugadores jóvenes.

“Yo ya he tenido mis oportunidades con la selección y no pasó nada extraordinario. Hay que darle oportunidad a jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial, porque yo voy a cumplir 34 años. No es algo de pasión. Estuve en el Mundial, di lo mejor y no pude ayudar al equipo a dar el paso que queremos y es mejor no estorbar”, declaró el futbolista el año pasado.

“Tampoco pasó (con la selección) gran cosa jugando Carlos Vela” Bueno… al menos la sinceridad de Vela es muy respetable a cómo se suelen manejar los discursos en el mundo del fútbol. pic.twitter.com/nzXFZ6Xy1C — Heriberto Muñoz (@JuanHeribertoMF) May 16, 2019

Es por ello que Martino no lo ha convocado, más no porque no desee llevarlo, así lo dejó ver en una entrevista reciente para Telemundo Deportes.

“Tuvimos las charlas que tuvimos que tener. La pelota siempre la tuvo él, tampoco es cuándo quiero, cómo quiero o el día que quiero. Pero, el que tiene que dar la señal de que está en condiciones de ser un futbolista convocable es él”, explicó “El Tata”, dejando claro que, por ahora, quien tiene la última palabra es el jugador de la MLS.