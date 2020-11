Las predicciones de los horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana del 6 al 8 de noviembre, te revelaran acontecimientos que están por suceder en tu vida.

Recibe los grandes consejos de la reconocida astróloga Mhoni Vidente, quien te develará cómo te irá en el amor, la salud y el dinero.

Predicciones: horóscopos de Mhoni Vidente del fin de semana del 6 al 8 de noviembre

Libérate de patrones destructivos y hábitos nocivos. Deja ir todo aquello que te atrasa. Así lo aconseja los horóscopos de Mhoni Vidente.

¡Disfruta tu fin de semana!

Horóscopo fin de semana Aries

Aprovecharás este fin de semana para reflexionar que tus experiencias personales se pueden convertir en aprendizajes y te ayudarán a valorar lo que tienes; ya con más serenidad comprenderás que todos los problemas tienen una solución. En el trabajo cuídate de chismes, trata de no caer en provocaciones y siempre quédate al margen de los conflictos. En el amor eres muy intenso y siempre quieres controlar todo, pero lo mejor de una pareja es la confianza y la comunicación, así que trata de conversar antes de enojarte. Este fin de semana acudirás a juntas de trabajo para cambios de estrategia que eleven las ventas en el Buen Fin. Piensas en cambiar de actitud para tener más logros económicos y pagar tus deudas. Te llega un dinero extra con los números de lotería 01 y 39, y tu mejor día será el 07 de noviembre.

Horóscopo fin de semana Tauro

Debes serte fiel a ti mismo y creer en tus convicciones en todo lo que te propongas, tu signo cae en depresiones y angustias autoinventadas, por eso te recomiendo que trates de meditar y salgas a caminar para que las energías positivas te acompañen más tiempo. Estás en una etapa en la que te llegará lo que tanto deseas, sólo trata de no cambiar de objetivo y lucha siempre por lo que necesitas. Este viernes harás pagos de tarjeta o de tu coche, intenta administrar mejor tus recursos para que después no tengas apuros económicos. Ya no busques a ese amor del pasado, si no te valoró es mejor dejarlo atrás; este fin de semana será de amores nuevos y muy compatibles contigo. Tienes un golpe de suerte con los números 04, 19 y 23, será el 6 de noviembre. Recuerda que lo más importante en la vida es tu familia.

Horóscopo fin de semana Géminis

Analizarás este fin de semana un cambio en tu actitud, ten en cuenta que debes aprender de todas tus experiencias y así evitar los mismos errores en tu futuro. Tu signo cae constantemente en círculos viciosos por ser muy confiado, pero tú mismo debes poner un límite y salir adelante. Este fin de semana visitarás a unos familiares, recuerda que tu signo es el pilar de su familia y siempre te necesitan como guía. Arreglas tu carro para venderlo y comprar uno más reciente. Tendrás una sorpresa económica en estos días con tus números de la suerte que son 27 y 88. Te proponen cambiar tu residencia o mudarte con alguien, te llegó el momento de estar en pareja. Este fin de semana sacarás mucho trabajo atrasado, trata de ponerte al día en todo lo que realizas. Usa ropa de color azul para atraer la suerte.

Horóscopo fin de semana Cáncer

Reflexionarás este fin de semana sobre los avances en tu vida y decides que es el momento de reacomodar todos tus sentimientos y empezar a ver qué es lo que realmente te conviene para tu futuro. A tu signo le da por ser impulsivo, por eso necesitas pensar con la cabeza fría qué harás. Es el momento de que busques un amor en tu vida, ya que para ti la vida es mas fácil cuando vives en pareja. Este viernes acudes a juntas por el Buen Fin, analizarán la forma de vender más en tu empresa. El sábado será de fiesta, sólo trata de controlar tu consumo de alcohol y comida, recuerda que después te da cruda moral. Te invitan a comer el domingo y será alguien del signo de Piscis o Libra que te dará mucha felicidad. Tus números de la suerte son 25 y 60, trata de jugarlos el 8 de noviembre, que será tu día de suerte.





Horóscopo fin de semana Leo

El regente de tu signo es el planeta Marte, por lo que tienes una personalidad magnética muy intensa y logras destacar como un gran líder capaz de entusiasmar a los demás; estás dotado de una gran energía positiva que contagia a casi a todo mundo y eres capaz de solucionar cualquier problema que se te presente; por naturaleza tienes la habilidad de estar en movimiento siempre y no te gusta seguir una misma línea por mucho tiempo y eso te ayuda a alcanzar constantemente el éxito en todo lo que realizas. Tendrá un golpe de suerte el 7 de noviembre con los números 01, 29 y 88. Te llega un amor este fin de semana para estar juntos. Arreglas asuntos de tu trabajo en estos días y preparas la tesis o examen profesional. Ten cuidado con la gente que te rodea, aprende a identificar las amistades verdaderas.

Horóscopo fin de semana Virgo

Posees una personalidad muy fuerte y controladora, tu regente es el planeta Júpiter, que te brinda una mentalidad recta y trabajadora la cual te impulsa a ser gran empresario o negociador; lo negativo de tu signo es que te duran por mucho tiempo los enfados, no sabes pedir perdón y no reconoces tus errores, por eso eres muy tajante con tu vida amorosa y terminas de golpe con tus relaciones sentimentales. Tu capacidad de mandar y dirigir te permite ser jefe o directivo en tu trabajo, pero a veces caes en la soberbia y eso te provoca tropiezos en tu vida laboral. Este fin de semana reacomodas toda tu papelería y pones al día tus cuentas bancarias. Cuídate de dolores de huesos o trata de que no te afecte el cambio de clima. Tus números de la suerte son 03 y 29, y tendrás un golpe de suerte el 8 de noviembre.

Horóscopo fin de semana Libra

Tu regente es Mercurio, que es el planeta del ingenio y la justicia, eso te convierte en un verdadero impulsor de las comunicaciones y el bienestar humano, casi siempre destacas en áreas como el derecho o la salud por esa fuerza que tienes para desarrollar tu intelecto. También tienes habilidades para ser un gran negociador y posees un buen sistema del ahorro, por eso logras tus objetivos materiales en la vida. En el amor eres del tipo de personas a las que le gusta conquistar y cortejar a tu amor, por eso casi siempre tienes a una pareja a tu lado. Este fin de semana te llega un dinero extra por tu aguinaldo o fondo de ahorro. Recibes una invitación a salir de viaje para finales de mes en el que te divertirás mucho. Tus números de la suerte son 05 y 41 y tu golpe de suerte será el 6 de noviembre.

Horóscopo fin de semana Escorpio

Eres muy emocional y profundamente directo en tus pensamientos porque eres un signo de agua y tu regente es el planeta Venus, por eso casi siempre tomas decisiones por medio de tu intuición. Tu signo incluso es considerado psíquico y te encuentras siempre adelante de los demás. Regularmente en el trabajo resaltas como maestro o analista de sistemas y las mujeres Escorpión son las mejores madres y logran que su familia se mantenga unida. Este fin de semana te llegará un dinero extra por lotería con los números 15 y 23. Trata de no platicar tus planes para que no te los salen. Ten cuidado con lo que comes, intenta ser más desconfiado en las fiestas. En el amor, tu pareja seguirá cerca de ti y disfrutan su relación. Te festejas este fin de semana y te llega un regalo inesperado que te dará mucha alegría.

Horóscopo fin de semana Sagitario

Como signo de fuego eres alegre, tienes una personalidad extrovertida y eres de los mejores amigos, sobre todo muy leal y siempre servicial. Tu signo casi siempre es emprendedor en negocios propios porque cuando trabajas para alguien no te gusta que te manden, por eso siempre buscas la libertad en tus acciones, pero lo negativo es que la ira y el coraje sin control te hace presa muy rápido y eso te lleva a tener problemas con las personas que más quieres, por eso necesitas controlar todo lo que vayas a decir y más por tu regente es el planeta Marte. Este fin de semana compras ropa para un evento importante. Te buscan tus padres para invitarte a un viaje a finales de mes. Tramita tu pasaporte. Ganas un premio con los números 07 y 66. Evita platicar tus asuntos personales para que no hablen mal de ti.

Horóscopo fin de semana Capricornio

Tu signo es el más trabajador e incansable y siempre alcanzas los honores por méritos propios. Te gusta vivir muy bien, pero como tu planeta regente es Neptuno, posees un carácter explosivo y soberbio, por eso tienes que aprender a controlar tus emociones. Tu signo, por ser de tierra, es muy realista en todo lo que te propones y tu buena organización te lleva a destacar como administrador de los bienes materiales. Este fin de semana debes cuidarte de problemas con policías, especialmente de tránsito si acudes a algún evento social. Compras ropa y cambias tu look. Tramitas un crédito para un coche nuevo. Tus números de la suerte son 03 y 41, tu mejor día será el 7 de noviembre. Cuida a tu mami porque se sentirá un poco mal de su garganta. Te busca un amor del pasado para volver, pero piensa tu respuesta.

Horóscopo fin de semana Acuario

Este fin de semana será de suerte para tu signo, las energías se alinearán para que estés de lo mejor. Este viernes acudirás a juntas de trabajo o para cierre de contratos, sólo recuerda que no debes platicar tus asuntos personales para que no caigas preso de las envidias. Un amor del pasado te busca para hablarte de amor, sólo recuerda valorar a tu pareja actual y sigue adelante. A los solteros les llega un amor nuevo y muy apasionado del signo de aire que será muy compatible. Arreglas pagos de tu tarjeta de crédito. En estos días te podrás reinventar en todo, ya sea iniciando una dieta o con algún tratamiento estético y sobre todo cambias de actitud para estar más positivo. Tendrás un golpe de suerte el 07 de noviembre con los números 05 y 43. Usa ropa de color blanco, te ayudará a atraer la buena energía.

Horóscopo fin de semana Piscis

Estarás con muchas energías encontradas durante este viernes, por eso te recomiendo no discutir en tu ambiente laboral y no sacar ningún tipo de crédito mientras pasa este día, es mejor prevenir que lamentar. Durante el fin de semana tendrás muchos eventos, así que trata de organizar tu tiempo para que puedas acudir a todos, pues tu presencia cae muy bien en las fiestas por tu gran carisma. Te invitan a salir de viaje en estos días, así que trata de aprovechar para renovar tus energías y pásala bien. Tienes un golpe de suerte el 08 de noviembre con los números 03 y 29, y trata de usar prendas de color rojo, te ayudarán a cortar las malas energías. Cuídate de problemas de infección de garganta o trata de ir con tu médico para una revisión. En cuestión amorosa tendrás días de mucha pasión con tu pareja.