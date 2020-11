Las 5 pistas que reveló el Cicpc sobre caso de las hermanas que fueron sepultadas en una pared

View this post on Instagram

Dos hermanas fueron asesinadas en San Juan de los Morros, por un grupo de criminales que pretendía quedarse con sus pertenencias. Se trata de las hermanas Inelda Del Carmen Brugera Alvarado y Adleni Josefina Brugera Alvarado. 1.- El Director del Cicpc Douglas Rico ratificó que la causa de la muerte fue por asfixia mecánica, producto del estrangulamiento al que fueron sometidas. “Un grupo de personas utilizaron fuerza física y estrangularon a ambas ciudadanas, enterrándolas en una residencia ajena a al lugar” señaló este. 2.- En relación a los detenidos expresó que hay tres privados de libertad por este horrendo crimen. Detallo que “tenemos detenidos José Gregorio Rodríguez Gas, apodado el “El Tarzán”. Refiriéndose al presunto autor material. Así mismo mencionó a Karina del Rosario Ojeda de 44 años de edad, de quien dijo es apodada la “Guyanesa Maquiavélica”. También reveló la detención de otra fémina de nombre Judith Teresa Castillo Navarro de 46 años de edad. 3.- Rico afirmó que la detenida Karina del Rosario Ojeda “viene siendo pareja de un ciudadano que actualmente se encuentra detenido por un sicariato de un joven que trabajaba para Pdvsa allá en Guárico”. De esta manera el Director del Cicpc trajo a colación el crimen del gerente de Pdvsa Gas en Guárico Leomar Gil ocurrido el 2 de septiembre de 2019. Por este hecho se encuentran privados de libertad César Andrés Martínez Rodríguez, Abdool Hafaez Ally Hye y María de los Ángeles Utrera Mejías. 4.- Indicó que “una de las cosa que lograron los asesinos, después de haber cometido el homicidio, fue colocar a su nombre un vehículo a través del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre. Dijo que “en total se apoderaron de 5 vehículos, todos fueron recuperados: un corola gris, Corola vinotinto, un vehículo Silverado, otro Aveo y un Yaris . 5.- Finalmente señaló que “el cicpc se activó cuando uno de los denunciantes reportó el extravió de un familiar. Los detenidos dijeron que los que habitaban la casa la habían vendido y se habían ido de viaje. #cicpc #guárico #sanjuandelosmorros #sucesos #hermanasbruguera #douglasrico CORTESÍA El Tubazo Digital