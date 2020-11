Sucre | Docentes de Fe y Alegría advierten sobre cierre de escuela por robos

Carúpano.- Docentes y representantes de los estudiantes de la Unidad Educativa de Fe y Alegría Padre José María Vélaz, ubicada en la comunidad La Llanada, en Cumaná, estado Sucre, advierten sobre el cierre de la institución por robos. Detallan que en los últimos tres meses delincuentes ingresaron siete veces a la escuela.

La directora de esa institución educativa, Omaira González, detalló que en medio de la cuarentena social, decretada por el gobierno de Nicolás Maduro para prevenir la propagación del COVID-19, sujetos desconocidos cargaron con mobiliarios, computadoras, cableado eléctrico y rompieron puertas de acceso al plantel.

“Hemos realizado las denuncias ante los cuerpos de seguridad y no tenemos respuesta. Los habitantes de la comunidad La Llanada deben tener sentido de pertenencia, porque esta institución es para nuestros hijos y jóvenes”, puntualizó González.

La directiva del plantel que pertenece a la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas (Avec) expuso que debido a los constantes robos el área de taller está inhabilitada. La comunidad educativa exige a los cuerpos de seguridad mayor protección a las instalaciones.

Educación de calidad

Otra de las instituciones que integran las cinco escuelas católicas del municipio Sucre es el plantel Madre Alberta Giménez, donde unos 100 docentes protagonizaron el jueves 5 de noviembre un plantón para exigir salarios justos que les permitan brindar una educación de calidad.

Odalis Reyes, docente, planteó que la situación del país está muy difícil, por lo que ve injusto que a los forjadores y promotores de nuevos conocimientos quieran silenciarlos las autoridades educativas.

“Nosotros solo pedimos un salario justo para cubrir nuestras necesidades básicas, porque nuestros derechos como venezolanos no son respetados. Los docentes contamos con el apoyo de los representantes que saben que sus hijos están bien encaminados con nosotros y que no van a perder el año escolar. Hay docentes que no tienen ni detergente para lavar la ropa porque no tiene dinero para comprarlo”, refirió Reyes.

Yesenia GarciaOriente

