Venezolanos en Chile aguardan mejores tiempos con la nueva Constitución

Mediante un plebiscito histórico, realizado el pasado 25 de octubre, los chilenos eligieron escribir una nueva Constitución, que será redactada por 155 ciudadanos.

Actualmente, en Chile residen cerca de 1 millón 500.000 migrantes, de los cuales 375.675 estaban habilitados para ejercer su derecho al voto. De este grupo, 7.137 eran venezolanos.

El derecho al voto para el migrante está sustentado en la actual Constitución, en el artículo 14, que señala que podrán votar aquellos migrantes que hayan residido por más de 5 años en la nación y que no hayan sido condenados a penas aflictivas.

El Pitazo conversó con venezolanos residenciados en Chile sobre la participación en los comicios electorales, y son diversas las opiniones sobre este tema. Todos coinciden en la importancia que representan los procesos electorales en el país.

Oportunidades, menos desigualdades y desgaste

Benigna Zambrano reside en la Región Metropolitana desde hace más de nueve años. Es representante de la Asociación Intercultural Miranda y afirma que el plebiscito tuvo un gran valor democrático.

Sus aspiraciones como migrante venezolana en Chile son las de poder estar en un país más justo para todos sus habitantes y que se trabaje en la búsqueda de soluciones para la erradicación de las desigualdades.

Opina que la nueva Constitución debe apuntar hacia el apoyo de los migrantes que han visto Chile como destino y el cual han elegido como hogar. “Debe cambiar la resistencia cultural a la otredad frente a la migración. Para eso es importante considerar el derecho a migrar en la nueva constitución, con un enfoque intercultural”, afirmó.

Aseguró que el plebiscito es el inicio del camino para la renovación del país y la clase política. Además, espera mayor participación de los ciudadanos en los procesos políticos, «para que el país avance en una línea con foco de derechos en todos los ámbitos”, puntualizó.

Por su parte, David Molina, quien arribó a Chile en 2017 y recibió su visa definitiva hace un par de semanas, comentó a El Pitazo que quiere involucrarse en los procesos ciudadanos del país, ya que piensa que es una responsabilidad ciudadana.

“Cuando cumpla con los requisitos que exigen las leyes chilenas ejerceré mi derecho con toda responsabilidad”, destacó Molina. Narró que todos los días investiga sobre diferentes temas para tener un panorama amplio del país que ahora es su hogar.

En contraste, Enrique Durán, de 39 años, residenciado también en la Región Metropolitana, vive en Chile desde 2013. Estaba habilitado para votar, pero no lo hizo, a pesar de afirmar que admira los procesos electorales que se llevan a cabo en el país.

Durán aseguró que las elecciones son prueba de la democracia y la libertad de los ciudadanos. Sin embargo, enfatizó no querer participar en ellos, al menos en el futuro cercano.

A su distanciamiento le da una explicación: “No es que no me importe que es lo que ocurre políticamente, pero siento que estando en Venezuela me desgasté mucho. Nos obligaron a hablar de política y la juventud se nos pasó”, lamentó.

Durán, al igual que un grueso de la migración venezolana, llegó a Chile en busca de mejores condiciones de vida. Ingeniero de profesión, desde 2017 inició un emprendimiento de suministros gráficos. Relató que Chile le ha brindado oportunidades que en Venezuela no encontró.

