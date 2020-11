+VIDEO | Michelle Lewin habló sobre la salud de su esposo

View this post on Instagram

QUE FUERTE !! 😢💔 La Venezolana @michelle_lewin habló para @unnuevodia sobre el duro proceso que le ha tocado pasar junto a su pareja @jimmy_lewin debido a su afectación de salud. Lewin contó para el programa de Telemundo , que Jimmy se vió muy mal con el Covid -19 , pero a parte tenia complicaciones Hepáticas , Renales y Cardiácos , este último Congético y le ha jugado un papel muy severo en su cuerpo llevandolo a una posible y Delicada Operación de corazón abierto!! #Venezuela #MichelleLewin #Fitness #Venezolana #UnnuevoDia #Telemundo #Tv #Farandula #Entretenimiento #farandulavenezolana #faránduladevenezuela