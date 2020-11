Barcelona – Betis: gol de Pedri González #españa

Min 90+3. Se añadieron cinco minutos de tiempo extra.

Min 90+2. ¡Disparo de Loren! Sacó rápido Bravo, la atrapó el delantero, cuerpeó con Lenglet e intentó el disparo que se le fue algo desviado.

Min 90+1. El quinto lo hace Pedri González tras otra buena jugada de un Barça volcado ofensivamente en superioridad: 5-2.

Min 90. ¡GOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 89. ¡La para Bravo! Otra de Messi en el área. Dudó el argentino para ceder a Trincao y acabó sacándose un tiro que frenó Bravo mandándola a córner.

Min 86. Último cambio del Barça: se va Busquets y entra Pjanic. En el Betis se va Canales y entra el canterano Rodri Sánchez, que debuta en Primera con los béticos.

Min 85. ¡Gol anulado a Messi! Había logrado otro tanto el argentino tras un pase filtrado a la espalda de la zaga bética.

Min 83. ¡Al fin llega el gol en jugada de Leo Messi! Rompe su sequía en ese sentido el argentino con un gran gol tras un taconazo bárbaro de Sergi Roberto. La definición del argentino es también sublime ante un Bravo que poco pudo hacer: 4-2.

Min 82. ¡GOOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 79. ¡Le pega Trincao! El portugués se encuentra un balón en la frontal y no duda en pegarle con su zurda.

Min 78. Se va Griezmann y entra Braithwaite. Otro cambio en el Barça.

Min 75. Sensacional Álex Moreno por la izquierda. Desborda fácil a Lenglet para servir atrás un caramelo para Loren Morón que no falla en la primera que toca el ariete malagueño.

Min 74. ¡GOOOOOOL DEL BETIS!

Min 73. ¡Se le va a Pedri! Otra ocasión culé que se va al limbo.

Min 71. Cambio de 9 en el Betis. Se marcha Sanabria, el goleador, y entra Loren Morón.

Min 67. ¡La tuvo el Betis! Buena jugada de los béticos por la derecha. Combinan Emerson y Ruibial y éste último el que cede al área pero no llega nadie.

Min 66. Cambio en el Barça. Se marcha Dembélé y entra Trincao.

Min 63. Se marchan Joaquín y Tello en el Betis y entran Ruibal y Víctor Ruiz.

Min 62. ¡GOOOOOL DE LEO MESSI! No falla desde el punto de penalti el argentino.

Min 60. ¡PENALTI Y EXPULSIÓN PARA MANDI! El colegiado revisa la acción en el VAR y no lo duda. Saca la roja directa a Mandi pese a tener ya una amarilla. Irá Messi.

Min 58. ¡Evita Mandi el gol de Dembélé! El rechace lo mandó a las nubes Alba. El colegiado está revisando si el bético lo frena con la mano. Podría ser penalti.

Min 55. ¡Sarabia y para Ter Stegen! La pone por encima de todos Canales y corre al espacio el delantero. Lenglet le presiona pero logra dispara Sanabria algo mordido. El balón iba a puerta y Ter Stegen saca su mano para evitarlo y mandarla a córner.

Min 50. ¡Gol de Griezmann (2-1)! La asistencia es de Jordi Alba pero la mitad es casi de Messi. Centro del lateral al corazón del área al que va el argentino, arrastrado a defensores y a Bravo pero la deja pasar para que el francés haga su ansiado gol hoy sin oposición.

Min 49. ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 48. ¡Ya se hace notar Messi! Conectó el argentino con Alba en un par de acciones por la izquierda que llevaron peligro en el arco de Bravo.

Min 46. ¡Arranca la segunda mitad en el Camp Nou!

No va a esperar ni un minuto Koeman. Va a dar entrada a Leo Messi por Ansu Fati, que sufrió un golpe en el primer tiempo.

Pese a las muchas ocasiones que tuvieron los culés, no cayeron los goles de su lado. El 1-1 obligará a Koeman a hacer cambios en la segunda mitad. En el banquillo emerge entre el resto Leo Messi, que podría tener minutos si la cosa se complica. Braithwaite estuvo calentando ya cuando Ansu Fati sufrió molestias.

El banquillo culé: Neto, Arnau Tenas, Dest, Aleñá, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Trincao, Junior, Mingueza y Konrad.

¡Descanso con el 1-1! Empató Sanabria sobre la bocina tras una contra de libro de su equipo. Tello apareció por izquierda, colgó rasa la pelota en una zona complicada para la zaga. Pasó a Piqué, no llegó a rematar Canales pero sí Sanabria, que la empuja con su diestra y Ter Stegen no pudo frenarlo. El gol de Dembélé fue de justicia. Griezmann, que erró un penalti, sigue negado con el gol.

Min 45+3. ¡GOOOOOOL DEL BETIS!

Min 45+1. Se añaden tres minutos de tiempo extra.

Min 45. Álex Moreno ve la amarilla por protestar al colegiado.

Min 44. Está creciéndose algo el Betis en los últimos minutos, pero el Barça llega con cierta facilidad cada vez que lo intenta.

Min 41. Amarilla para Pedri por agarrón sobre Moreno.

Min 39. ¡La ha tenido Cristian Tello! Gran jugada de laboratorio del Betis. Guido filtra a la izquierda para Álex Moreno y éste coloca un centro medido para Tello en el punto de penalti. Se le va alta al ex culé.

Min 34. Está gafado Griezmann. Bravo le adivinó el lado y escupió las bola sin problemas.

Min 33. ¡LO PARA BRAVO, FALLA GRIEZMANN!

Min 32. Derriba Mendi a Ansu Fati, que se retuerce de dolor en el suelo, cuando iba a conectar con el esférico en el área. Ve la amarilla y habrá una pena máxima para los culés… sin Leo Messi. Irá Griezmann.

Min 31. ¡PENALTI A FAVOR DEL BARCELONA!

Min 26. ¡Otra que desaprovecha Griezmann! Está negado el francés de cara a puerta. El taconazo de Pedri para asistir a Antoine es simplemente sensacional, de auténtico mago. Griezmann le pega de primeras pero se marcha rozando el poste derecho de Bravo.

Min 23. ¡Gol de Dembélé! Sensacional el francés, que controló con mucho espacio en el área, recortó a Álex Moreno y le pegó con violencia con su zurda ya próximo al punto de penalti. Poco pudo hacer Bravo.

Min 22. ¡GOOOOOOOL DEL BARCELONA!

Min 21. ¡Ahora Tello! El ex culé primero coló un buen centro para Canales, aunque un mal control permitió despejar a la zaga. El balón le volvió a caer a Tello, se metió en el pasillo interior y probó con su diestra con su clásica rosca. La agarra Ter Stegen.

Min 17. ¡Se le va a Álex Moreno! Piso área el carrilero, tenía a Sarabia pero el pase, pero decidió dispara con su zurda. Se pasó de rosca y el balón se alejó del arco de Ter Stegen.

Min 11. ¡Otra Griezmann! Se lamenta con furia el francés tras otro disparo desviado. Contra rápida que condujo él hasta dentro del área y, sin encimar los centrales, probó con su zurda rozando el poste de Bravo.

Min 9. ¡Cómo está el partido! Otra de Ansu Fati que, con espacios, está siendo criminal para los béticos. Se coló en el área y le pegó con derecha para la parada de Bravo.

Min 8. ¡QUÉ PARADA DE TER STEGEN! Se alzó por encima de todos Carvalho para cabecear a puerta un buen saque de esquina de Canales. El alemán salva la primera.

Min 6. ¡Ansu! Ahora es el canterano el que prueba su disparo. Aparece esta vez por la izquierda y busca el palo largo con su diestra pero se le marcha algo desviado el intento.

Min 5. ¡GRIEEEEEEZMANN! Tuvo la primera El Principito tras un robo de Ansu Fati. El canterano se cuela en el área y cede atrás para el francés, con mucho tiempo para pensar. El disparo se le marcha fuera por muy poco, buscó la rosca.

Min 1. ¡Arranca el partido en el Camp Nou!

16:12. El once del Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Joaquín, William, Guido Rodríguez, Canales, Tello; y Sanabria.

16:08. El once inicial del Barça: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembelé, Griezmann y Ansu Fati.

16:05. ¡Recordamos las alineaciones!

16:00. ¡Un cuarto de hora para que ruede el esférico por el Camp Nou! Últimos estiramientos sobre el césped.

15:55. Sergi Roberto vuelve a ocupar hoy el lateral diestro en detrimento de Dest, que no terminar de arrancar en el equipo.

15:50. Así luce el banquillo del Barcelona esta tarde. Se hace raro ver al 10 entre ellos: Neto, Arnau Tenas, Dest, Aleñá, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Trincao, Junior, Mingueza y Konrad.

15:45. Así llegaban los jugadores del Barcelona hoy al Camp Nou. Muy feliz Griezmann.

📍 Camp Nou ¡Los jugadores ya han llegado al estadio! 🔵🔴 pic.twitter.com/HmcCqRU0J0 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2020

15:40. En el Betis, Joaquín sale titular para enfrentar a los blaugrana. Hubo piqué desde la llegada de Koeman por parte del extremo verdiblanco.

15:35. Titulares en el frene de ataque Ansu Fati y Dembélé, velocidad y desborde en los costados culés hoy. Griezmann, de nuevo titular y como referencia ofensiva.

15:30. Sorprende Koeman con la suplencia de Leo Messi. El argentino, tras jugador todo hasta ahora, tiene descanso en esta jornada ante los béticos.

15:26. La alineación del Betis: Bravo; Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno; Joaquín, William, Guido Rodríguez, Canales, Tello; y Sanabria.

15:23. ¡NO JUEGA LEO MESSI! El once inicial del Barcelona, con sorpresas: Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembelé, Griezmann y Ansu Fati.

15:20. ¡Ya tenemos alineaciones confirmadas!

15:15. ¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo del Fútbol Club Barcelona – Real Betis, partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Santander. Partido siempre frenético entre dos clubes vistosos, con dos choques en los banquillos de cierto relumbrón: Koeman-Pellegrini.

Llegan los culés con la necesidad de dar un golpe sobre la mesa, de lograr un triunfo solvente y sin peros que marque la tendencia en alza que busca Koeman, que no terminar de dar con la tecla de la regularidad y aún anda buscando un once que no falle.

Por su parte, el Betis llega con la sombra también de la regularidad y la constancia. La clasificación y estas ocho primeras jornadas ya dejan en claro el rumbo de los béticos, que aún no empataron y solo saben ganar o perder hasta el momento: cuatro victorias y cuatro derrotas.