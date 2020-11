El burlón mensaje de Greta Thunberg a Donald Trump

Un sarcástico mensaje de Greta Thunberg a Donald Trump en Twitter recibió halagos de los internautas demócratas.

La activista sueca respondió a un tuit muy airado del mandatario estadounidense.

Donald Trump publicó un mensaje en Twitter para expresar su descontento con el recuento de boletas electorales enviadas por correo.

«¡Paren el conteo!», fueron las palabras que escribió el republicano en mayúsculas, denotando que alza la voz.

En respuesta la activista medioambiental Greta Thunberg dijo:

So ridiculous. Donald must work on his Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Donald, Chill! https://t.co/4RNVBqRYBA

— Greta Thunberg (@GretaThunberg) November 5, 2020