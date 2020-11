Forocoches envía a un grupo de mariachis a la Casa Blanca para despedir a Trump #españa

Ha sido el troleo del siglo. Los usuarios de la comunidad de Internet Forocoches han hecho una colecta para enviar a una banda de mariachis a la Casa Blanca, con el fin de despedir con buen humor la presidencia de Donald Trump.

Rodeados de simpatizantes del Partido Demócrata que habían acudido a celebrar la disputada victoria de Joe Biden, los mariachis han entonado un repertorio clásico que incluía piezas como La cucaracha y Canta y no llores. Sorprendidos, los votantes de Biden no han tardado en sumarse a la fiesta e incluso han proferido algún grito de «¡Viva España!».

Como un reto más, los usuarios de Forocoches han recaudado 822,69 euros para contratar a esta banda de mariachis, que han tenido que caminar cerca de un kilómetro cargados con sus instrumentos, debido a que las calles estaban cortadas al tráfico. Un usuario español que se encontraba en Washington se ha encargado de retransmitir en directo el recital a través de streaming.

La noche ha tenido así un indudable sabor latino, mientras Donald Trump anunciaba que va a seguir dando la batalla en los tribunales para mantenerse en la Presidencia. Con anterioridad, Forocoches ha puesto en marcha campañas similares enviando a una banda de mariachis a la sede del PP en la calle Génova, o realizando una colecta para enviar pizzas a los policías que estaban destinados a Cataluña con motivo del golpe de Estado del 1-O.

Spanish trolls from Forocoches bring Mariachi singers to bid farewell to Donald Trump 😀 https://t.co/6wC8PuX55U

— Lluís Miquel Hurtado (@llmhurtado) November 7, 2020