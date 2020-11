Informe del Foro Penal revela que 52 presos políticos padecen enfermedades de graves a leves en Venzuela #7Nov

La ONG Foro Penal actualizó este viernes 6 de noviembre su informe acerca del estado de salud de los presos políticos en Venezuela y verificó que de las 379 personas calificadas como privadas de libertad por razones políticas, 52 presentan enfermededades de leves a graves.

A través de una rueda de prensa, Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, quienes dirigen esta ONG ofrecieron detalles sobre este informe que es una actualización del presentado en el mes de marzo de 2020.

Detallaron que de acuerdo con la información aportada por sus familiares y corroborada por el equipo del Foro Penal, se determinó que 13 personas (el 25%) tienen estados de salud que fueron catalogados como graves.

También indicaron que 33 personas (el 63%) tienen estados de salud, que fueron catalogados como medio y, 6 personas (el 12%) padecen dolencias de salud que fueron catalogadas como leves.

Reiteraron que a la mayoría de los casos de personas privadas de libertad que tienen su salud comprometida se les ha negado atención médica

primaria o especializada.

“En muchas ocasiones los jueces, el Ministerio Público o Defensoría del Pueblo, e incluso los propios funcionarios de los cuerpos de seguridad custodios, no han tomado en cuenta el riesgo que supone para la vida de estas personas, no brindarles atención médica inmediata, poniéndolos en riesgo de muerte, por eventuales complicaciones, debido a las condiciones de insalubridad de los centros de reclusión, mala alimentación o porque no reciben la medicación o atención especializada y necesaria para tratarse”, reza parte del informe del Foro Penal.

Destacaron que estos privados de libertad son aún más vulnerables ante el brote de la epidemia COVID-19.

Según el informe del Foro Penal, al 28 de octubre de 2020 existen en Venezuela 359 presos políticos, entre estos se encuentran: 13 indígenas de la etnia Pemón, 127 funcionarios militares, 22 mujeres y 2 adolescentes.