Joe Biden es el nuevo Presidente de los EEUU

El candidato demócrata a la Casa Blanca Joe Biden se convirtió este sábado en el presidente electo de EE.UU. después de haber conquistado el estado clave de Pensilvania, indicaron las proyecciones de las cadenas CNN, CBS y NBC.

Hace minutos medios de comunicación estadounidenses informan que Joe Biden, gana las elecciones de EEUU, con un total de 273 votos del colegio electoral, luego informarse que gana en Pensilvania.

Joe Biden se convierte en el primer presidente electo que supera la cantidad de votos del colegio electoral con 273.

BREAKING: JOE BIDEN WINS

Joe Biden will be the 46th president of the United States, CNN projects, after a victory in Pennsylvania puts the Scranton-born Democrat over 270 https://t.co/qmVt37WlYC #CNNElection pic.twitter.com/Ts97NweP99

— CNN (@CNN) November 7, 2020