¡A mí no, a mí no! #méxico

¡A mí no, a mí no! November 08th, 9:39 PM 2020-11-08T21:39:23+00:00 Alfredo Albíter Sánchez

El Pico del Pollo |

Por: Alfredo Albíter Sánchez

Lo digo de verdad, con el ala puesta en este corazón de pollo, me anda valiendo un cacahuate garapiñado a lo que se dedique Donald Trump después del 20 de diciembre. Si se divorcia de Melania, pues bueno, ahí sí, me inclinaría un poco a pensar “es lo mejor que le puede pasar a esta mujer en el 2020”, digo, porque ahora soportarlo con la amargura de la derrota, aunque el “presipeje” diga, esperemos hasta que se concluya con todo el trámite legal, no debe ser nada fácil, nadita pues…

En fin, lo que haga a partir de la fecha ya mencionada me vale y me revale, sin embargo, sí manifiesto mi preocupación por lo que pueda hacer antes de irse, pues aún hay tiempo para ampliar el regadero en su país, -conste que no lo invento, no es patente mía, sólo reproduzco el sentimiento de amigos que viven en Estados Unidos-.

Mira emplumado, me dicen, nos va a llevar un buen tiempo lograr unificar a la sociedad americana, ser de nuevo lo que ya fuimos. Hoy por hoy, bueno, pues lo has visto en las noticias, la sociedad está dividida o estabas con o estabas en contra, según no había más que blanco o negro…

De pronto, nosotros lo vimos entre amigos, conocidos, vecinos e incluso hasta familiares nos dábamos unos encontronazos que ahí te encargo. Estar con el actual presidente o no, era una constante lucha y división. Si en una sociedad como la nuestra vamos a tardar en recuperarnos –ahí están los números de la votación para que veas a qué me refiero- pues en otros países menos afortunados se tardarán, no sé si el doble o más…

Bueno, tampoco es como que ustedes posean el secreto de la juventud eterna, pero sí tienes la boca atascada de razón en eso de los tiempos. Pero ¿sabes?, me iría por las enseñanzas que nos dejan estas elecciones. La primera es que cuando la raza sale a votar no hay quien diga lo contrario a la voluntad expresada en las urnas.

La segunda, es que siempre habrá tiempo de rectificar los errores. Ya podremos escuchar a Joe Biden sobre la política que seguirá con nuestro país y saber así a lo que le tiramos, mientras tanto, pues a esperar.

La rabadilla del Pollo

Pollos en el tejado me dicen que estamos a nada de que inicien los problemas -o no- por la finalización de contratos de arrendamiento en decenas, quizás miles de casas habitación y departamentos. El tema es que hay un porcentaje de incremento acordado -obvio antes de la pandemia-. Habrá quienes lo quieran aplicar tomando en cuenta que rentar el inmueble es un negocio, pero también están los que por la obvia situación económica ya no puedan continuar con el mismo. ¿Qué hacer, quedarse con lo que ya es seguro? Digo, porque también está la otra, no prolongar el contrato y esperar a una oportunidad para rentarlo a otra persona. Pero ¿y mientras se logra? Uy que dolor de cabeza. Por hoy cierro pico. Shalom. Mi correo es: [email protected]

