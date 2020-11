Así superó Miley Cyrus su divorcio

La cantante estadounidense Miley Cyrus contó cómo logró superar tan rápido su separación con el actor Liam Hemsworth, con quien tuvo una relación de 10 años.

“He pasado por muchos traumas y pérdidas en los últimos dos años, tuve un incendio en una casa en Malibú donde la perdí, además, me divorcié, sumándole a eso la reciente muerte de mi abuela, con quien era muy cercana”, dijo Cyrus en una reciente entrevista.

“En cierto modo, no pase mucho tiempo llorando por eso, el divorcio, y no fue por fría o porque evitara sentir algo, sino porque no iba a poder cambiarlo. Traté de seguir activa en las cosas que puedo controlar, de lo contrario comienzas a sentirte atrapada”, continuó.

Asimismo, dijo que existen muchas personas que crean un mito acerca de las mujeres que prefieren seguir adelante, pues prefieren hacer eso que quedarse llorando por algo que ya no pueden reparar.

Muchos piensan que son personas frías, pero no, solo que se enfocan en otras cosas que también son importantes. Por su parte, recalcó que su exesposo Liam y su exnovio Cody Simpson pensaban que con el pasar del tiempo, se fue convirtiendo en una chica menos emocional.

Sin embargo, la artista reconoció que encontró una manera de continuar con su vida: “Me recupero viajando y conociendo gente nueva. Cuando pierdes a una persona, otra entra en tu vida”.