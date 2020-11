Canadá respira con alivio y anticipa la vuelta de la gran alianza con EE.UU. #eeuu

El Gobierno del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, respiró este domingo con alivio tras la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales de EE.UU. y el convencimiento de que con la futura Administración demócrata Canadá está más alineada con Estados Unidos que el México de Andrés Manuel López Obrador.

Trudeau se apresuró el sábado a felicitar a Biden y a la vicepresidenta electa, Kamala Harris, poco después de que los principales medios de comunicación estadounidenses declarasen la victoria del candidato demócrata cuatro días después de la celebración de los comicios.

«En nombre del Gobierno de Canadá felicito a Joe Biden y Kamala Harris en su elección como los próximos presidente y vicepresidenta de Estados Unidos», dijo Trudeau en un comunicado, donde citó la lucha contra la pandemia de la covid-19 y el cambio climático como dos de los problemas en los que trabajará con la futura Administración.

La declaración de Trudeau y la rapidez en reconocer a Biden como ganador, cuando Trump todavía no ha aceptado su derrota electoral, contrasta con la actitud adoptada por México, el otro gran socio norteamericano de Estados Unidos y Canadá, que todavía no ha reconocido el resultado de las elecciones difundido por los medios.

Otro destacado integrante del Gobierno canadiense, el ministro de Asuntos Exteriores, Francois-Philippe Champagne, ahondó en las diferencias entre la posición de Ottawa y la de México y apuntó a que el dúo Biden-Harris tiene una mayor afinidad tanto política como emocional con Canadá.

Please read my full statement on the result of the US presidential election: https://t.co/ouQ2U1vnnc

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 7, 2020