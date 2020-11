Tendrás el apoyo planetario para lograr milagros en tu mundo. Así lo decreta el horóscopo de hoy 8 de noviembre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 8 de noviembre de 2020

Busca el sendero de la prosperidad. No te ates a nada del pasado, vive el ahora. Aleja todo pensamiento negativos. El el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Nada es imposible cuando te has propuesto cumplir una meta. Los cambios te gustan porque son retos para ti. El miedo no existe. Tienes fe en que todo lo planeado será como así tú lo has dispuesto. El amor está de maravilla y así tiene que seguir. Tu afirmación de hoy: “Yo estoy en total control de mis emociones”. Números de suerte: 6, 45, 28.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Hoy es un día para compartir con quienes son importantes para ti. El dinero no es un problema cuando se trata de dar tiempo y amor a los tuyos. Necesitas separar unas horas para alejarte de lo que te abruma y distraerte haciendo lo que más te gusta. El amor te ronda, déjate amar. Tu afirmación de hoy: “Soy un ser amando y respetado”. Números de suerte: 33, 2, 16.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Hay un dicho popular que dice que “Nada dura para siempre”. Todo problema o circunstancia que te afecta se acaba pronto. Disfruta este día y celebra el estar junto aquellos que jamás te han fallado. Demuestra lo que sientes. deja salir tu lado amoroso, tierno y sensible. Tu afirmación de hoy: “Atraigo hacia mí lo mejor de todo”. Números de suerte: 9, 56, 4.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Hoy diviértete. Deja las penas, los pensamientos negativos y problemas personales atrás. Desconéctate de todo lo que te impida celebrar la vida. Todo lo que tenga que pasar, pasará. Luchar o ir contra la corriente solo te desgasta. Acepta y fluye. Goza el hoy y el ahora. Tu afirmación de hoy: “Todo se resuelve en completo orden divino”. Números de suerte: 22, 49, 5.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Te encuentras creativo, inspirado para realizar cambios en tu vida, mejoras al hogar, viajes, proyectos distintos, nuevos para ti. Desarrolla tu lado artístico, Leo. Diviértete decorando, haciendo manualidades, pintando, cantando, en fin, haciendo algo diferente y divertido. Te sorprenderás de tus habilidades. Tu afirmación de hoy: “Yo puedo”. Números de suerte: 43, 5, 36.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Basta de esperar por quien no llega, te contesta o no te busca. Toma la iniciativa y resuelve todo asunto de una vez. Concéntrate en todo aquello que te hace feliz. Dale importancia a quien la tiene no a quien no te merece. Tú eres una persona bendecida por todo lo que gozas y disfrutas. Que nada empañe tu día. Tu afirmación de hoy: “Gracias Dios por todo lo que a diario recibo”. Números de suerte: 5, 55, 23.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Libra, has aprendido a disfrutar la vida de una manera diferente. Te has unido a personas llenas de gozo y felicidad, prósperas, saludables y emprendedoras. Han sido un gran ejemplo a seguir y te han ayudado a superar tristezas y hasta males físicos. El amor es bueno. Disfrútalo. Tu afirmación de hoy: “Yo vivo en total abundancia”. Números de suerte: 20, 42, 17.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Aunque tu ánimo no esté como para salir o festejar; actividades aparecerán para obligarte a compartir con otros un día especial. Sal de tu rutina aburrida. Hoy es un día para realizar algo diferente, entretener tu mente y salir de preocupaciones. Gente joven traen nuevas ideas para que realices una labor diferente. Tu afirmación de hoy: “Me abro a nuevas posibilidades”. Números de suerte: 26, 18, 32.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

A mover ese cuerpo. Sagitario necesita acción, deportes o ejercicios. Dedica este día para hacer una actividad física. Visita una playa, rio, campo, corre, tu cuerpo y mente lo necesitan. Nada de excusas. Te sentirás mejor de salud. Recibes un mensaje importante de alguien especial para ti. Te llenas de alegría. Tu afirmación de hoy: “Celebro la vida a plenitud”. Números de suerte: 9, 57, 31.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Por fin te liberas de cadenas emocionales tóxicas. Llegan a ti la paz y la armonía. A partir de este momento planifica como deseas que sea tu vida, amigos y trabajo. Basta de sufrir, de padecer escasez o enfermedades. Tienes un mejor futuro lejos de todo lo que te agobia. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz. Nada me falta”. Números de suerte: 29, 5, 38.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Si tenías dudas en algo o de alguien, hoy se aclara todo. Sabrás la verdad que se esconde detrás de caras bonitas, de sonrisas falsas y de personas interesadas. Estás determinado a sentirte bien y lucir mejor que nunca. Una rutina de ejercicios se impone junto a una mejor alimentación. Tu afirmación de hoy: “Cada día me siento y luzco mejor”. Números de suerte: 2, 16, 39.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Domingo para practicar ser positivo y ser el ejemplo para muchos que han perdido la fe hasta en sí mismos. La energía planetaria contribuye a tu buen humor y actitud hacia la vida. Evita desperdiciar el tiempo en asuntos rutinarios y aburridos. Recibes una gran noticia que celebrarás junto a tus seres queridos. Tu afirmación de hoy: “Soy feliz, próspero y saludable”. Números de suerte: 8, 50, 33.