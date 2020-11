López Obrador causa indignación en México y EE.UU. tras no reconocer a Biden #eeuu

Congresistas estadounidenses y políticos de la oposición mexicana manifestaron este sábado su indignación tras la negativa del Gobierno mexicano de reconocer a Joe Biden como presidente electo de Estados Unidos por ahora.

«Esto representa un asombroso fracaso diplomático del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en un momento en el que la entrante Administración Biden busca una nueva era de amistad y cooperación», expresó Joaquín Castro, líder del Caucus Hispano en el Congreso de Estados Unidos.

President @lopezobrador_ , American voters have spoken and Joe Biden is our President Elect. He won fair and square. No deje que se le vaya el tren. https://t.co/JjihI0pgWd

— Congressman Chuy García (@RepChuyGarcia) November 8, 2020