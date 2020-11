😲Humillan al Real Madrid -😖Horrenda fractura en la NFL -🤗Así se jugará el repechaje de la Liga MX

Lo que pas贸 ayer 馃槵聽1. Un desastroso Real Madrid sali贸 goleado de Mestalla El Valencia gole贸 al Real Madrid 4-1 dando la vuelta luego de un tanto de Karim Benzema, castigando el exceso de confianza del equipo de Zidane que cedi贸 tres penaltis marcados por Carlos Soler y un tanto en propia puerta de Raphael Varane馃う鈥嶁檪锔 Dato:聽El Real Madrid sufri贸 su segunda derrota en Liga de la temporada en un partido en el que no funcionaron las rotaciones de Zidane馃 馃槷聽2. Horrenda fractura de Kyle Allen, el quarterback de Washington Dato:聽Kyle Allen sufri贸 una fractura de tobillo tras ser tacleado por Jabrill Peppers de los New York Giants馃槴 鈿铰3. As铆 se jugar谩 el repechaje de cara a la Liguilla de la Liga MX Dato:聽Los duelos de la llamada 鈥渞epesca鈥 se jugar谩 a un solo partido, en caso de empatar al fin de los 90 minutos, el encuentro se definir谩 directamente en penales馃 馃聽4. Ecuatoriano Carapaz se queda con el segundo lugar de La Vuelta Dato:聽Carapaz, de 27 a帽os, subi贸 al podio馃憦 junto al esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), ganador de la Vuelta, y el brit谩nico Hugh Carthy (EF), tercer clasificado 馃弳聽5. Carlos Ortiz: El mexicano que vuelve a ganar en el PGA Tour 42 a帽os despu茅s Dato:聽Ortiz es el tercer mexicano que gana un t铆tulo en el PGA Tour. El primero fue hace 50 a帽os C茅sar Sa帽udo (Azalea Open Invitational de 1970). Y el segundo, V铆ctor Regalado, hace 42 en el Quad Cities Open de 1978馃檶 馃聽6. Klopp vs. Guardiola: el partidazo entre los mejores entrenadores del mundo termin贸 igualado La br煤jula de Kevin De Bruyne gui贸 al Manchester City contra el Liverpool, pero se atasc贸 a la hora de decidir el duelo con un penal fallado que dej贸 las tablas en el marcador entre los dos aspirantes al t铆tulo y los dos mejores entrenadores del mundo: Jurgen Klopp y Pep Guardiola馃憤 Dato:聽El empate es un resultado que deja mucho mejor a los de Klopp antes del par贸n internacional, tercero馃憣, con 17 puntos, a uno del l铆der, el Leicester City 馃ぃ聽7. Los Steelers hunden a los Cowboys y llegan a 8 partidos invictos Dato:聽Los Steelers se mantienen como el 煤nico equipo invicto de la NFL馃張 en lo que va de temporada, luego de sumar marca de 8-0 por primera vez en la historia de la franquicia