Columna Alfredo Millán #9N

El Dolor expresado en el sentimiento de pesar, es más profundo cuando se produce en vidas que aún le falta años para cumplir el ciclo terrenal y es mayor cuando se produce en una familia, que los padres siguen vivos, esto me hace recordar la muerte de mi primera y única hermana hace ya muchos años y entonces dijo mi madre, con lágrimas en el cementerio, “Señor, Mi Dios, ¿porque me haces esto?, Cómo me haz permitido ver primero la muerte de un hijo?, creí siempre que nosotros los antecedemos a ellos”. En estos días sucedió en la familia de Franklin García y su amada Anita Rodríguez, Dios dispuso que su única hijita ANAELISA, partiese primero, eso nos dejó a todos los que los conocemos con un amargo en la boca, como la bebida que le dieron al Cristo cuando iba cargando la Cruz en pago de nuestros pecados, dijo “Tengo Sed” y uno de esos tantos seres viles y miserables que viven en cualquier rincón de este mundo, no le proporcionó el vital liquido que vendría a ser el tonificante ante tanta amargura, sino que le dio más amargura. Ojala y allí es donde viene este ruego, Mi señor, Dios, ya que los separaste dejándole el corazón, como en el poema, Capilla sin santo, repárales o darle las fuerzas necesarias para vivir con ese Dolor** No sé si deba seguir escribiendo esta columna, que es la guía de los Margariteños, porque así me la han bautizado, pero es tanto el Dolor, ese sentimiento puro y noble que muchas veces no sabemos cómo sobreponernos a él y que lo cargamos a la callada haciéndonos los guapos, producto de esta Pandemia, y que no sabemos qué hacer y tampoco dejo de pensar en los tantos que a diario sufren y sufrimos estos avatares, hambre, falta de dinero para enfrentar las consecuencias de la vida, familias enteras que Vivian bien, pero que ahora están arruinados pero les da pena decirlo, el soportar enfermedades y tener que salir a pedir a otros una ayuda por no contar con los medios para enfrentarla y no verse en un Hospital donde era una especie de afrenta ir a parar allá o como siempre lo hemos observado, el sitio menos recurrible en toda nuestra existencia, porque siempre se le vio así, como el único recurso para el menesteroso, ¡Señor! Así como dijo David en el salmo 22, Me veo cercado por una multitud de rabiosos perros, que han contado mis huesos uno por uno, Devuélveme la fortaleza y protégeme con tu manto ante tal jauría”. Serán palabras más o palabras menos las que tendremos a diario que elevar a ese Dios, que cada quien llama e implora para que nos saque del fondo y nos devuelva a la luz.**El triunfo sobrevenido de Joe Biden, no es como muchos dicen ahora, “Yo sabía que iba a ganar”, es la historia repetida mil veces, pienso más bien, que lo que pudo causar ese desenlace, no fue otra cosa, que la Prepotencia y la Arrogancia, y si por cuestiones de la vida, que no se sabe, que pueden suceder, que en el tinglado del leguyelismo, se anotase la victoria, Trump, ojala recuerde esas cosas y se vuelva manso con en la Novela de Rubén Darío, Las Vivencias del Lobo, que después de ser feroz fiera se convirtió en manso cordero, pero lo veo muy difícil, porque para lograrlo tendría que demandar en los 50 Estados que conforman esa Nación Americana, no imposible, porque con dinero son muchas las cosas que se pueden lograr y él lo tiene, bueno, así ha sucedido en Venezuela, muchas veces uno gana un juicio en Primera Instancia, Luego repite en el Superior, pero en La Corte o Tribunal Supremo puede perder y entonces todo se desbarranca. No olviden que los correos o votos que le dieron la victoria a Biden, entraron a conteo después de las Ocho de la noche, es decir, de haberse producido el conteo. ¡Cosas veredes! Ustedes, saben que quisiera yo, ser uno de los Abogados contratados para ejercer esa demanda…Adiós Pandemia.

Compartir con tus amigos Twitter

Facebook

Reddit

Tumblr

WhatsApp