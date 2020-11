Cómo verte y sentirte más atractiva

¿Quieres sentirte más atractiva? Esta preocupación afecta a muchas personas que no se sienten lo suficientemente sexys o cómodas consigo mismas.

Como bien señalan algunos estudios, la sociedad transmite modelos atractivos de belleza mediante todos los medios de comunicación con los que hoy contamos. Estos modelos, es muy posible, que no encajemos con ellos.

La consecuencia de esto es que puede provocar una gran frustración derivando en un problema de autoestima que puede tener una fuerte repercusión durante la adolescencia, una etapa de cambios y donde los factores sociales tienen una gran importancia en las expectativas de los más jóvenes.

Sentirte más atractiva

Si somos realistas, es difícil que podamos encajar con esos modelos de belleza que vemos. De hecho, incluso esas personas que parecen perfectas, no lo son en absoluto.

Por lo tanto, si deseas sentirte más atractiva puedes empezar por reflexionar sobre esta idea. Piensa que los cánones de belleza cambian y, al final, lo que prima es que tú te sientas bien contigo sin compararte con nadie.

A continuación, te damos algunos consejos para que puedas sentirte más atractiva.

Refuerza tu autoestima

¿Nunca has escuchado que el atractivo es una cuestión de actitud? Si no estás bien contigo misma, crees que tienes algún defecto o te avergüenzas de alguna parte de tu cuerpo, esto es lo que le vas a transmitir a los demás: inseguridad.

La inseguridad no es para nada atractiva. Por ello, ¿por qué no empezar a trabajar la autoestima? Este proceso puede ser largo, pero si se lleva bien a cabo tendrás éxito.

Lo que te recomendamos es que busques un buen profesional, un psicólogo con quien puedas hablar y trabajar tu autoestima. Los ejercicios que te recomendará hará que, en unos meses, al mirar para atrás notes un gran cambio.

Empezarás a quererte más, a confiar más en ti, a estar orgullosa de tus diferencias y dejarás de perseguir la idea de entrar dentro de esos cánones de belleza imposibles. Así, empezarás a sentirte más atractiva y los demás será lo que verán.

Cuídate en todos los sentidos

Otro de los consejos para sentirte más atractiva es que te cuides. Ir al gimnasio, practicar meditación, utilizar cremas para hidratar la piel, productos para el pelo que hagan que este luzca tal y como deseamos…

Lo importante es que todo esto no lo hagamos para los demás, sino para nosotras mismas. Si deseas maquillarte, hazlo, pero para ti. Recuerda que quieres sentirte atractiva. Tu enfoque no está en que los demás te vean atractiva.

También, si deseas ponerte una prenda nueva no te pongas excusas o postergues lucirla dejándola para cuando tengas una comida especial o una salida con las amigas. Aprende a cuidar de ti y todo lo que te brinde confianza y te haga sentir bien no lo postergues.

El atractivo es una cuestión de actitud

Como bien mencionamos arriba, sentirte atractiva es una cuestión de actitud. Recuerda los días en los que tienes confianza en ti misma y derrochas optimismo. Te sientes más bella, segura de ti misma y esto no pasa desapercibido.

Céntrate en atender los dos aspectos mencionamos para empezar a sentirte atractiva que es posible que hayas descuidado o que, aún, no les hayas prestado la debida atención.

Además, no te olvides de que la persona a la que tienes que gustarle es a aquella que se refleja en el espejo, es decir, tú misma. Si no te gusta algo de ti, por ejemplo la forma de tu cuerpo, ¿por qué no

Los cambios están en tus manos y no son tan descabellados como podrías pensar en un principio. Existen soluciones. Eso sí, ponte siempre metas realistas y no permitas que tus expectativas no lo sean.

¿Empezarás a tomar acción para sentirte atractiva? ¿Buscarás ayuda para reforzar tu autoestima y sentirte mejor contigo misma?

No solo los cambios deben hacerse físicamente, sino también mentalmente. Por eso, recuerda cuidar de tu mente todo lo que puedas. Busca ayuda, lee, fórmate. Pero, sobre todo, sé tú misma.

empiezas a ejercitarte para tonificarte? En el caso de que tu piel esté sin vida, ¿por qué no empiezas a ser más constante con la aplicación de las cremas?

800Noticias