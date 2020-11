El nuevo DJI Mini 2 es el dron perfecto para los amateurs

DJI ha presentado oficialmente el DJI Mini 2, un nuevo dron de reducidas dimensiones que sucede al Mavic Mini 2, presentado hace aproximadamente un año. La marca, con este nuevo modelo, ha decidido prescindir del apellido Mavic, continuando la simplificación de nombres que también se pudo ver con el Pocket 2 y los gimbal RS2 y RSC2, reportó Hipertextual.

El DJI Mini 2 pesa 250 gramos, por lo que está sujeto a una regulación más laxa que el resto de drones de la compañía. La idea tras este producto es ofrecer a los consumidores un producto equilibrado, sencillo de manejar, muy versátil y adecuado incluso para los usuarios más inexpertos.

El DJI Mini 2 cuenta con sistemas de geoposicionamiento, sensores inferiores que asisten en el aterrizaje y, además, se beneficia de las diferentes funciones de software desarrolladas por el fabricante. Entre ellas se incluye la función geoperimetraje GEO –que evita que los drones vuelen sobre lugares sensibles como aeropuertos– o la opción de retorno a punto de origen, que lleva el dron de forma autónoma hasta el punto de despegue con tan solo presionar un botón –o si la batería está próxima a agotarse–.

El chasis del DJI Mini 2, como en el modelo anterior, destaca especialmente por su portabilidad. El equipo se puede plegar fácilmente, pesa muy poco y, en comparación con otros drones, ocupa poco espacio en una mochila. Estos atributos son fundamentales para que los usuarios puedan llevarlo en sus viajes sin que resulte molesto su transporte.

Este nuevo dron cuenta con la tecnología OcuSync 2.0, que permite transmitir vídeo en tiempo real desde la cámara del dron hasta el controlador remoto incluso si el equipo está a varios kilómetros de distancia. DJI también ha mejorado la eficiencia de los motores, que proporcionan una autonomía de 31 minutos, ofrecen mejores prestaciones y, además, son capaces de soportar vientos de hasta 38,5 km/h.

En lo que a fotografía se refiere, el DJI Mini 2 cuenta con un sensor de 12 megapíxeles con un tamaño de 1/2,3 pulgadas. Este es capaz de grabar vídeo en 4K a 30 FPS y 100 Mbps, puede tomar imágenes en RAW y está montado sobre un estabilizador de tres ejes que asegura la estabilidad del vídeo en todo momento.

Esta cámara, como es habitual en la marca, está acompañada de diversos modos de grabación preconfigurados. Entre ellos se incluyen dronie, espiral, cohete, órbita y boomerang. También cuenta con diversos modos de fotografía panorámica y es capaz de tomar imágenes en HDR –lo que resulta de utilidad en escenarios a contraluz–.

El DJI Mini 2 estará disponible en dos paquetes diferentes. El pack estándar tendrá un precio de $us 542,3 e incluirá el dron, el mando radiocontrol y una batería. El paquete Fly More Combo, en cambio, incluye tres baterías, una estación de carga, una bolsa de transporte, el dron y el mando a distancia. El precio de este kit es de $us 707,8.

