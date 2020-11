“Estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”: “Canelo” Álvarez quiere pelear en diciembre a como dé lugar

Sólo unos días después de convertirse en agente libre, “Canelo” Álvarez manifestó que desea pelear el próximo mes sí o sí.

En entrevista con Rodolfo Vargas para TV Azteca, el pelirrojo mencionó que tras la ruptura con Golden Boy Promotions ahora tendrá mejor control de su carrera y buscará mejores combinaciones con cualquier promotora del mundo, aunque dejó en claro que quiere que su regreso sea este mismo año, pese a que ya estamos a menos de dos meses de que se termine.

“No me importa si es el 19 (de diciembre) o Navidad, no me importa, lo que quiero es pelear este año y cualquier día. Para mí, cuando hay que trabajar hay que trabajar y estoy dispuesto a sacrificar cualquier cosa”, explicó tajantemente.

El tetracampeón del mundo y actual monarca de las 160 y 168 libras comentó que es probable que esta misma semana pueda dar la sorpresa y confirmar fecha, lugar y rival para su esperado regreso.

“Espero que la siguiente semana podamos tener algo hecho, concreto y poder anunciarles qué día, con quién, dónde y va a ser un momento muy especial”, añadió.

#CaneloEsAzteca🧔 🥊#HayTiro 🥊 ¡Comienza la función de la Casa del Boxeo con una entrevista EXCLUSIVA a Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Rodolfo Vargas! 🔴 Disfruta el evento en: https://t.co/ADVK0yqpyq pic.twitter.com/qnuUgXC9a9 — Box Azteca (@BoxAzteca7) November 8, 2020

Finalmente, el campeón jalisciense no quiso adelantar a quién le gustaría enfrentar de entre la gama de posibles rivales que tiene en puerta, como Caleb Plant, Callum Smith, Billy Joe Saunders y Ryota Murata, sólo se limitó a decir que elegirán al que se acomode más y esté libre en diciembre para dar una buena pelea.

“Lo que quiero es hacer buenas peleas y que la gente vea grandes peleas, todos son buenos boxeadores. Vamos a ver cuál de ellos se acomoda más y está listo para diciembre, que sea una buena pelea, que regrese Canelo con una buena pelea de campeonato”, sentenció.