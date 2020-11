Martín Vizcarra: «No he cobrado soborno alguno» #perú

El presidente Martín Vizcarra aseguró que las acusaciones en su contra se tratan de hechos falsos

Desde el Congreso de la República, el presidente Martín Vizcarra, aseguró que las acusaciones hechas en su contra son falsas y que no ha sido corroborada su participación en el cobro de sobornos cuando era gobernador regional de Moquegua.

El mandatario acudió esta mañana al Pleno del Congreso para ejercer su derecho a la defensa ante la segunda moción de vacancia en su contra por incapacidad moral. Durante esta presentación, Vizcarra Cornejo lamentó la decisión que ha tomado el Congreso respecto a su estadía en Palacio sin haber sido comprobada en alguna instancia.

“No existe una prueba fehaciente, ni prueba de la flagrancia de un delito y no lo habrá, porque no he cobrado soborno alguno; se tomaron las mejores decisiones técnicas; pero ninguna fue con el objetivo de llenar los bolsillos de nadie, menos los míos”, indicó.

Asimismo, indicó que los hechos siguen siendo hipótesis como parte de una investigación y volvió a negar las imputaciones que se han revelado en los últimos días en la prensa local.

“En primer lugar, debo decir que son hechos falsos y, en segundo lugar, no corroborados, son hechos que están en proceso de investigación, son hipótesis, no hay nada definitivo que se pueda afirmar en relación con los mismos. Ya lo he dicho públicamente y lo repito, rechazo enfática y categóricamente estas imputaciones”, sentenció Martín Vizcarra.