Matthew McConaughey habló de su violación

Matthew McConaughey dejó claro en una entrevista que, a pesar de haber atravesado dos momentos muy oscuros en su vida, nunca quiso darle importancia en sus memorias.

El actor de Hollywood escribió un libro, con más de 300 páginas, en donde relató lo qué ha sido su vida personal y profesional hasta ahora, pero omitió dos eventos desafortunados que vivió en su juventud.

McConaughey, quien confesó haber sido chantajeado a los 15 años para tener sexo, y violado a los 18 años, expresó que no siente que esos episodios se hayan quedado con él y, por tal motivo, no vio relevante mencionarlo en Greenlights, el libro de sus memorias.

“Como escribí en el libro, nunca me sentí como una víctima”, explicó Matthew McConaughey. “¿Si fui víctima de esas dos situaciones? Por supuesto. Pero eso no significa que haya continuado a lo largo de mi vida con el sentimiento de: “Oh, fui víctima”, “Oh, fui una víctima”, o que esos dos eventos desafortunados me hayan convertido en el hombre que soy, o son incluso una excusa”, expresó el ganador de un Óscar.

El actor se siente en paz con la vida

“Esos dos eventos me sucedieron a los 15 y 18 años. Si me hubieran sucedido más joven, tal vez hubiera estado más confundido. Pero cuando me sucedieron, me quedó muy claro, que no era lo correcto”, continuó el actor quien, a los 51 años, se siente en paz consigo mismo: “Tengo muchas pruebas de que el mundo conspira para hacerme feliz”.

McConaughey aseguró que es muy feliz, y tiene una vida plena con su familia; el actor está casado con la exmodelo Camila Alves, y tienen tres hijos. La Sopa