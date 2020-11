Nueva Esparta registra 29 detenciones arbitrarias por exigir gasolina y servicios básicos

Al menos 29 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la protesta y exigir servicios básicos y calidad de vida en el estado Nueva Esparta durante el lapso julio-octubre del año 2020, según registros de la Fundación de los Derechos Humanos, señala nota de prensa institucional.

Los ciudadanos fueron detenidos por fuerzas de seguridad en medio del descontento por falta de respuestas y soluciones por parte del Estado respecto a la escasez de combustible y los constantes cortes eléctricos registrados diariamente en la isla, realidad de la que no escapa el resto del país además de fallas continuas en el llenado de gas doméstico, situación que ha incrementado el uso de leña para cocinar, la tala de árboles y las afecciones pulmonares.

Las actuaciones ourrieron en los municipios Maneiro por parte de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con 23 ciudadanos detenidos, y en Mariño se registraron seis detenciones por las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), precisó el director institucional de la ONG, Alcides Magallanes, quién detalló que los ciudadanos tienen edades comprendidas entre los 18 y 54 años.

Magallanes reiteró que el Estado no respeta el derecho a la protesta, practica detenciones arbitrarias, no garantiza algo tan primordial como el buen funcionamiento de los servicios básicos a sus ciudadanos, no investiga casos de presuntas violaciones de derechos humanos ni repara a las víctimas.

