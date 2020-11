Precio del dólar hoy, Lunes 09 de Noviembre de 2020, según DolarToday, Monitor Dólar, BCV

View this post on Instagram

🇻🇪Promedio del dólar 9/11/2020 1:00 PM Bs 540.474,12 por 1 dólar americano. El valor asciende con respecto a la publicación anterior. Existe una diferencia del dólar paralelo con el Banco Central de Venezuela de Bs 5.128,14 que se traduce en 0,95%. ✅ Monitor Dólar Vzla te informa el promedio del dólar paralelo en Venezuela. 🔵La misión de monitordolarvzla.com es única y exclusivamente de informar los diferentes indicadores de la moneda, visibles y públicos, sean electrónicos, de casas de cambio en Cúcuta y mesas de cambio en el territorio nacional. Todos los usuarios de nuestras redes sociales y página web pueden chequear el precio del dólar paralelo, y comparar en cada portal los indicadores, ya que hacemos un trabajo transparente y verificable. 🔴@monitordolar_vzla2.0 no se hace responsable por las acciones que puedan tomar nuestros usuarios con el promedio del dólar 9/11/2020 1:00 PM.