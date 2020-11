Presidente de Ucrania da positivo al Covid-19

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, ha dado positivo al Covid-19, por lo que se autoaislará en las próximas semanas mientras seguirá trabajando de forma remota, informó hoy el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.

«No hay gente afortunada para la que la Covid-19 no suponga una amenaza. Pese a todas las medidas de cuarentena he dado positivo en un análisis. Me siento bien y tomo muchas vitaminas. Prometo autoaislarme pero seguir trabajando», señaló Zelenski.

«Superaré la Covid-19 como la mayoría de las personas. Todo estará bien», agregó el mandatario.

La Presidencia ucraniana explicó en Telegram que el jefe de la oficina del mandatario, sus adjuntos y los empleados se someten regularmente a pruebas PCR.

Su jefe de gabinete, Andréi Yermak, también dio positivo, según indicó en su cuenta de la red social Facebook, donde aseguró sentirse bien y anunció que participará esta semana en una videoconferencia de los asesores de los líderes del formato de Normandía (Rusia, Alemania, Francia y Ucrania).

La Presidencia aprovechó la ocasión para instar a los ucranianos a cumplir el régimen de cuarentena y que no se olviden de las mascarillas y de la distancia social.

«La infección por coronavirus puede terminar de manera diferente para cada uno de nosotros. Las autoridades harán todo lo posible para que el Covid-19 cause el menor daño posible a la sociedad y al Estado», señaló la oficina de Zelenski.

Ucrania registró en las últimas 24 horas 8.687 nuevos casos de coronavirus y 115 fallecidos por la enfermedad.

En total desde el comienzo de la pandemia el país ha detectado 469.019 casos y 8.565 fallecimientos relacionados con la Covid-19.