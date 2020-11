Trudeau se convierte en el primer líder internacional en hablar con Biden #eeuu

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, habló por teléfono este lunes con el presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y se convirtió en el primer líder internacional que dialoga con el ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses.

La Oficina del Primer Ministro de Canadá señaló en un comunicado que Trudeau felicitó en persona a Biden por su victoria. Durante la conversación, tanto Trudeau como Biden destacaron «la importancia de la singular relación entre Canadá y Estados Unidos».

Trudeau y Biden se comprometieron a trabajar de forma conjunta «para luchar contra la pandemia de covid-19 y para apoyar una recuperación económica sostenible en los dos países y el continente americano».

También se mostraron dispuestos a cooperar en la lucha contra el cambio climático, en la seguridad global así como trabajar de forma estrecha en la OTAN y en el G7 y denunciar el racismo contra la población negra.

A través de su cuenta de Twitter, Trudeau publicó una foto tomada durante la conversación telefónica en la que aparece sonriente y destacó que ha trabajado en el pasado con Biden «y estamos listos para reanudar ese trabajo y abordar los desafíos y oportunidades a los que se enfrentan nuestros dos países, incluido el cambio climático y la covid-19».

We talked about those specific challenges today, as well as trade, energy, NATO, anti-Black racism, and China’s arbitrary detention of Michael Kovrig and Michael Spavor. On these and other issues, President-elect @JoeBiden and I agreed to keep in touch and work closely together.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 9, 2020