Este gatico llamado “Dante” se perdió en el barrio Valadares de Bello.

si usted lo ha visto por favor llamar al: 3046268882.

Un año hace que se perdió ‘Danna’, su familia no pierde la esperanza de encontrarla

¡Difunde!

