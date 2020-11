Fiscalía cita de nuevo a ‘Timochenko’ a declaración jurada por crimen de Álvaro Gómez, Lozada deberá entregar un cuestionario #colombia

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer en las últimas horas que citó de nuevo a Rodrigo Londoño ‘Timochenko’ a declaración jurada por el crimen de Álvaro Gómez, y a Julián Gallo ‘Carlos Antonio Lozada’ se le enviará un cuestionario para que rinda testimonio a través de certificación jurada.

Y es que tanto los abogados de ‘Timochenko’ como de Lozada manifestaron su no comparecencia a la diligencia de declaración jurada citada por la Fiscalía para los días 4 y 5 de noviembre, respectivamente.

Por lo cual, la Fiscalía citó a ‘Timochenko’ para el próximo 19 de noviembre a partir de las 9:00 a.m. a declaración jurada que será de manera virtual, y a Lozada en su condición de senador de la República se le enviará el cuestionario respectivo para que rinda su testimonio.

