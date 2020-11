«Invierta y no engañe»: Gobernador de Nueva Esparta le exige a Maduro resolver la crisis de los servicios públicos

View this post on Instagram

¡NUEVA ESPARTA DE MIS AMORES! Mientras el hospital “Luis Ortega" (HLO) está colapsado y reina el caos y nuestros médicos y enfermeras exigen equipamiento de bioseguridad para salvaguardar sus vidas, el régimen de Maduro utiliza la justicia como arma sobre CORPOSALUD, con la excusa de la falta de pago a supernumerarios que pretenden cobrar sin trabajar. Nunca nos hemos negado a que se apliquen todas las formas de control administrativo, pero rechazamos que se pretenda judicializar los procesos por motivos políticos. Esa es la forma de que el desgobierno da respuesta a los neoespartanos, sobre la grave problemática de salud. No tienen vergüenza. Buscan la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en el ojo propio. Claro, esa forma de retaliación no es más que una manera de evadir el engaño y las falsas promesas de Nicolás Maduro @NicolasMaduro, quién ofreció terminar la clínica bolivariana de El Espinal y dotar los hospitales del estado, eso hace más de un año en una cancha de San Juan Bautista municipio Díaz, en la misma nos arrebataste la administración de salud y dijiste que otorgaste 9 millones de euros. Vaya usted a saber en qué manos están, pues, como es costumbre, no se hizo nada y tampoco se dotó la red hospitalaria regional. Ahora mandas tú jauría a revisar una nómina de un hospital tipo ll. Hay que tenerlas bien cuadradas Nicolás. A pesar de la escasez de recursos y trabas impuestas por uds, seguimos dotando de insumos y equipos médicos e inaugurando salas de triaje respiratorio. Los pueblos de Margarita y Coche exigimos se resuelva los problemas de servicios públicos (salud, agua, electricidad, gas y gasolina), que cada día son más precarios. Es su responsabilidad invertir y no engañar. Ocupese de darle respuesta a la gente y desempolve los proyectos de electricidad, agua potable y servida, que les dejé en su despacho hace más de 2 años. El desespero y la ambición de su séquito, solo ha traído destrucción al estado. Amarre su loco! #NoMasIneptitud #BastaQueremosBuenaSalud #NuevaEspartaNosUne