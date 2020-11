New York Jets en caída libre, ¿terminarán la temporada sin victoria?

La temporada 2020 de los New York Jets ya tiene, oficialmente, el peor arranque en la historia de la franquicia, luego de caer 27-30 en Nueva Inglaterra.

Y no sólo el resultado es de llamar la atención, sino la forma de la derrota, ya que hasta el tercer cuarto, todo parecía estar bajo control para los Jets, que al medio tiempo estaban arriba 20-10 y, aunque para el tercero la distancia se acortó 20-17, aún era posible pensar en la primera victoria del equipo en la campaña, pero no fue así y, fieles a su costumbre, los Jets encontraron la manera de perder un juego que parecía ganado.

Con este resultado, los Jets están en caída libre y corren el riesgo de terminar la temporada sin victorias, ya que tienen rivales complicados en puerta y el juego contra los Patriots era, en el papel, uno de los menos complicados de su calendario.

Ahora les esperan partidos durísimos contra los Raiders, Dolphins, Seahawks y otros equipos que vienen jugando bien, por lo que no luce fácil que puedan romper el cero en la campaña.

Fuera del ridículo que podrían hacer en caso de quedar 0-16, la compensación llegaría al poder elegir a la sensación colegial, el quarterback de la Universidad de Clemson, Trevor Lawrence; sin embargo, eso no es garantía de que puedan firmarlo, ya que existe el antecedente del Payton Manning, quien en 1997 prefirió jugar un año más como colegial cuando, precisamente, unos malísimos Jets que terminaron 1-15 tenían la primera selección.

In case you forgot just how crazy good @Trevorlawrencee is at football! 🤯 pic.twitter.com/QsOLWokW75

— Clemson Football (@ClemsonFB) May 12, 2020