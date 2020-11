“Suprema Corte debe ver que Obamacare es indispensable” #eeuu

Cuando la Corte Suprema escuche este martes 10 de noviembre un caso que podría decidir el destino de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), California liderará la defensa de la ley federal que impacta en casi todos los aspectos del sistema de salud del país.

Por lo general, es tarea del Gobierno federal defender una ley federal, pero la Administración Trump quiere que ACA, también conocida como Obamacare, ses revocada.

Por eso, el fiscal general de California, Xavier Becerra, respaldado por más de 20 estados, defiende la ley contra el desafío presentado hace dos años por una coalición de funcionarios estatales republicanos.

Becerra ha sido uno de los adversarios más formidables del presidente Donald Trump: ha llevado la Administración a los tribunales decenas de veces por sus políticas, que van desde la inmigración y el control de la natalidad hasta el cambio climático. Se le considera uno de los principales contendientes para llenar la vacante en el Senado que se abrirá ahora que la senadora por California Kamala Harris ha sido elegida vicepresidenta.

«Tan enérgicamente como un presidente y su administración están luchando para destruir la Ley de Cuidado de Salud Asequible, nosotros estamos luchando para salvarla para todos los estadounidenses», dijo Becerra en una conferencia de prensa el lunes.

Si el máximo tribunal anula toda la ley, el impacto se sentiría ampliamente. La ley proporciona seguro médico a más de 23 millones de estadounidenses. Permite a las personas que califican comprar seguros a través de los mercados estatales y el federal, y recibir subsidios.

También ha recomendado a los estados expandir sus programas de Medicaid a más personas, previene que las compañías de seguros nieguen cobertura a personas con afecciones médicas preexistentes, prohíbe los límites de por vida en la cobertura, agrega beneficios a Medicare y permite que los hijos permanezcan en lbiaos planes de sus padres hasta los 26 años.

El tema central en California vs. Texas es la multa fiscal federal por no tener seguro médico, como exige la ley. En 2017, el Congreso liderado por los republicanos redujo esta multa a cero, pero mantuvo el resto de la ley intacta, una medida que, según Becerra y otros expertos en leyes, muestra la intención del Congreso de apoyarla. Sin embargo, funcionarios estatales republicanos dicen que la pérdida de la penalidad invalida el mandato de tener un seguro, así como toda la ley.

Becerra dijo que es posible que el tribunal determine que los impugnadores no tienen legitimidad para demandar al Gobierno porque nadie ha sido perjudicado por una multa que cuesta cero.

Aunque la Corte ha ratificado dos veces esta ley, la composición de la Corte ha cambiado desde su último fallo sobre ACA en 2015. Desde entonces, Trump ha nombrado tres jueces conservadores. Dos reemplazaron a otros conservadores, pero Amy Coney Barrett, quien fue confirmada a fines de octubre, ocupa el asiento de un ícono liberal, la jueza Ruth Bader Ginsburg.

Abbe Gluck, directora del Centro Salomón de Derecho y Políticas de Salud de la Escuela de Derecho de Yale, dijo que si el tribunal cree que el requisito del seguro médico es inconstitucional sin la penalidad, debería simplemente declarar inválida esa sección de la ley, pero no anularla por completo.

Pero «he aprendido que nunca se puede predecir lo que sucede en la Corte cuando se trata de la Ley de Cuidado de Salud Asequible», dijo Gluck. «Por eso hay más preocupación, porque el estatuto se ha vuelto tan fundamentalmente importante para una quinta parte de nuestra economía y para la atención médica de prácticamente todos los estadounidenses».

Becerra habló con Samantha Young de California Healthline sobre su defensa de Obamacare y el enorme alcance de la influencia de la ley. La entrevista ha sido editada por extensión y para mayor claridad.

P. ¿Cuáles son las posibilidades de que la Corte Suprema derogue la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio?

Confiamos en que no solo verán la lógica legal detrás de esto, sino también la sabiduría y el éxito práctico de la Ley de Cuidado de Salud Asequible, lo cual pesa mucho en favor de que los jueces reconozcan no solo que es legal, sino indispensable. Cuando los jueces examinen los fundamentos de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, encontrarán que es constitucional.

P: La composición de la Corte Suprema de Estados Unidos ha cambiado desde la última vez que se pronunció sobre ACA. ¿Por qué cree que estos jueces decidirán de la misma manera?

Eso no debería cambiar el hecho de que los fundamentos de la ley siguen siendo los mismos. Los fundamentos de ACA son sólidos y funcionan. Espero que nueve jueces que revisan la misma ley observen ese precedente.

P: ¿A qué debe prestar atención el público durante los argumentos orales?

Algo interesante de observar es cómo la Corte interpreta las acciones tomadas por el Congreso en 2017, cuando aprobaron el proyecto de ley de exención de impuestos y redujeron a cero la tarifa o multa por el mandato individual. Ahora, estamos ante un presidente y al menos una cámara en el Congreso que está preparada para defender la Ley de Cuidado de Salud Asequible. ¿Cómo podría considerar el tribunal el hecho de que otro Congreso podría restablecer parte de ese mandato?

¿Cómo se relaciona esto con el argumento legal de que haber reducido a cero el mandato de alguna manera provocó la inconstitucionalidad de toda la ley? Creo que es una cuestión que el tribunal tendrá que examinar.

P: ¿Qué pasará si la Corte Suprema de Estados Unidos declara inconstitucional la Ley de Cuidado de Salud Asequible?

Volverán las preocupaciones. La atención preventiva de Medicare desaparecería. Los días en que los estadounidenses no tenían que preocuparse por la bancarrota por haber pisado un hospital prácticamente se esfumarían.

Tengo tres hijas. Hubo un tiempo que, como adultas, las tres estaban en nuestra cobertura de atención médica. Eso desaparecería porque la disposición que permite que los hijos adultos menores de 26 años permanezcan en la cobertura de los padres desaparecería. Y podría seguir y seguir.

P: ¿Podrían los estados, incluido California, darse el lujo de intervenir por su cuenta?

No sé si hay algún estado que tenga la capacidad de reemplazar lo que hace la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Es casi imposible. Parte de eso se debe a que no podemos replicar algunas cosas que puede hacer el Gobierno federal. No tenemos esa jurisdicción federal, no tenemos esa amplitud y profundidad de alcance.

P: Si el tribunal anula ACA, ¿el Congreso no puede aprobar protecciones parciales que cuenten con el apoyo de los republicanos, como la cobertura de afecciones preexistentes?

Hemos escuchado a los republicanos decir «revocar y reemplazar» durante más de 10 años, y ha sido una retórica vacía desde el principio. Para los padres que tienen hijos con afecciones preexistentes, no es reconfortante que alguien les prometa que reemplazarán un derecho que saben que ahora tienen para que sus hijo vayan al hospital. Y, ¿por qué desecharías eso por una promesa vacía que ya lleva 10 años?

La mayoría de los estadounidenses dirían: sigue construyendo sobre la base de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. Mejorémosla, pero no descartemos lo que ha funcionado.

P: ¿Cómo sabe que la Ley de Cuidado de Salud Asequible está funcionando?

Mi antiguo distrito congresional en Los Ángeles se encontraba entre los distritos congresionales con más cantidad de personas sin seguro de salud de la nación. En cuestión de años, una vez que entró en vigor la Ley de Cuidado de Salud Asequible, la tasa de personas sin seguro en ese distrito se redujo en 50 %. Fue simplemente astronómico.

La Ley de Cuidado de Salud Asequible hizo posible que las familias trabajadoras pudieran obtener cobertura y eso es enorme. Ese es el tipo de carga que se quita del alma.

P: ¿Cree que tener a Joe Biden como presidente y a Kamala Harris como vicepresidenta en la Casa Blanca llevará a una mejora en la Ley de Cuidado de Salud Asequible?

Como candidato a presidente, Joe Biden dijo que se basaría en el éxito de la presidencia de Obama-Biden y se aseguraría de que sigamos aumentando el número de estadounidenses con acceso a una atención médica asequible. Lo bueno es que finalmente tienes a alguien en la parte superior del tótem que dice que lo vamos a mejorar. Por eso esta elección fue tan importante.EFE