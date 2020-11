Viral | El truco para cortar zanahorias que triunfa en TikTok (no apto para pulcros)

A nadie le gusta cortar zanahorias. Al menos, no con el cuchillo, ya que la hortaliza es tan dura que siempre se resiste a un corte fácil. Pues bien, un usuario de TikTok ha compartido en su cuenta la curiosa manera en la que ha decidido cortarlas: con los dientes.

Tal y como grabaron sus compañeros de piso en la cocina de su casa, Kyle Christensen cortó las zanahorias con los dientes para echarlas en una licuadora. «¿Qué?», dicen entre risas sus compañeros de piso, que no dan crédito con la escena.

Un truco infalible si tienes los dientes más afilados que Bugs Bunny, pero desde luego no se caracteriza por ser un método higiénico (y tampoco es lo más adecuado para el coronavirus, precisamente). Pero en cualquier caso, verlo es impactante:

Tal ha sido el éxito del vídeo en TikTok (ha conseguido más de 5.6 millones de reproducciones y 718.000 ‘likes’), que Steel Jobe, el compañero de piso del protagonista, ha hecho algunas declaraciones al medio Today: «No tenemos mucho dinero, nuestra licuadora es realmente mala y no mezcla las cosas a menos que ya esté picada». Eso sí, de que no usen cuchillo no dice nada.

En TikTok comental aplaudiendo la idea, pero como ya sabemos, siempre los hay dramáticos. «Toda la diversión y los juegos hasta que accidentalmente te ahogas», dice uno de ellos. Otros, sin embargo, reconocen que llevan años usando el mismo truco.

EPIK