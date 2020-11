🙌Carapaz regresa como héroe a Ecuador -🤔Alex Cora asegura que recibió su merecido -🤑Real Madrid ya prepara oferta por Mbappé

Lo que pas贸 ayer 馃憦聽1. Carapaz regresa como h茅roe a Ecuador Ecuador rindi贸 este martes homenaje al ciclista Richard Carapaz a su regreso a Quito馃憠 Dato:聽Carapaz, de 27 a帽os, regres贸 que llegaba tras quedar segundo en la Vuelta a Espa帽a 馃毚鈥嶁檧锔 馃憤 2. Alex Cora asegura que recibi贸 su merecido pero ya es mejor persona Alex Cora volvi贸 a ser este martes el centro de atenci贸n en su presentaci贸n oficial, por segunda vez en su corta carrera, como m谩ximo responsable de los Boston Red Sox, tras admitir que la suspensi贸n de un a帽o que recibi贸 鈥渇ue merecida鈥濔煠 Dato:聽Su participaci贸n en el esc谩ndalo del robo de se帽as de los Astros fue lo que le cost贸 la suspensi贸n鈿 馃挵 3. El Real Madrid ya prepara una oferta por su nueva estrella que no le convendr谩 al PSG El objetivo es clar铆simo para el Real Madrid y para Kylian Mbapp茅: juntar sus caminos lo m谩s pronto posible para aprovechar la edad y la brillantez del delantero franc茅s, el futbolista con m谩s futuro del mundo馃挼 Dato:聽Mbapp茅 termina su contrato en el verano de 2022 pero ya le advirti贸 al equipo parisino que no piensa permanecer despu茅s de ese tiempo馃憢 馃槹聽4. Muere Tommy Heinsohn, leyenda de los Celtics Tommy Heinsohn, quien hizo leyenda en la historia de los Boston Celtics como jugador, entrenador y hasta locutor, falleci贸 este martes a la edad de 86 a帽os, anunci贸 el equipo de Boston馃檹 Dato:聽Heinsohn gan贸 10 t铆tulos de la NBA馃弳 en sus 20 temporadas como jugador y entrenador de los Celtics 馃惔聽5. 鈥淕alileo鈥, el caballo pura sangre que cuesta m谩s que Leo Messi 鈥淕alileo鈥, el caballo pura sangre m谩s cotizado del mundo, tiene el mismo tiempo dominando el mundo de los sementales que Leo Messi o Cristiano Ronaldo en el mundo del f煤tbol, sin embargo y pese a no competir hace casi dos d茅cadas, su precio actual es de m谩s del doble que el de cualquiera de los dos astros del bal贸n馃 Dato:聽El precio de 鈥淕alileo鈥 ronda los $220 millones de d贸lares馃槑 馃榿 6. El golfista espa帽ol Jon Rahm celebra su cumplea帽os con el hoyo en uno m谩s incre铆ble En el d铆a de su cumplea帽os 26, Jon Rahm ha asombrado al mundo con un tiro de absoluta antolog铆a durante una pr谩ctica del Masters 2020, el torneo m谩s importante del golf y que comenzar谩 el jueves馃憦 Dato:聽Rahm hab铆a hecho otro 鈥渉ole in one鈥 el lunes en el hoyo 4 de Augusta, tras lo cual celebr贸 con cierta incredulidad, incluso diciendo que 鈥渘o suceder谩 otra vez鈥濔煒 馃 7. Mazatl谩n del 鈥楯efe鈥 Boy quiere a la 鈥楥hofis鈥 s铆 o s铆 Tom谩s 鈥楨l Jefe鈥 Boy lleg贸 al banquillo del Mazatl谩n hace unas semanas tras el despido de Juan Francisco Palencia ahora asegura que quiere al problem谩tico Javier L贸pez, mejor conocido como 鈥楲a Chofis鈥 en su equipo s铆 o s铆馃樀 Dato:Lo de Chivas no es nada nuevo: estos son los jugadores m谩s fiesteros en la historia de la Liga MX馃嵑