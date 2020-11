4 Importantes razones de comer un plátano todos los días

Un estudio publicado en Healthline dio a conocer las propiedades del plátano para mejorar nuestra salud en general. El plátano conocido como banano o banana, es un alimento clave para mantener una insuperable salud. Aparte de ser una fruta deliciosa, puede prepararse de diversas maneras como en licuados o acompañado con cereal.

Beneficios de comer plátanos

Razones de consumir plátano todos los días

1.- Mejora la respiración

La mayoría de las personas sufren de asmas siendo hasta la actualidad la enfermedad crónica más importante entre los niños. Pero, ¿cómo mejora la respiración? Un estudio en el Imperial College de Londres, indicó que los niños que consumían al menos un plátano al día, experimentaron un 34 por ciento menos de síntomas de asma, que aquellos que los comían al mes.

Ahora que ya sabes lo importante que es comer plátano para la salud, no dejes de consumirlo. Recuerda que previene el asma y mejora la respiración.

2.- Control el azúcar en sangre

Sabemos que la persona que la presión alta es una enfermedad silenciosa. Si no es controlada a tiempo, pudiera ocasionar aneurismas, estrechamiento de las arterias, enfermedades del corazón, cerebral, etc. Según la ciencia, existe una forma de disminuir la presión arterial y es consumiendo potasio ¿cómo hacerlo? muy sencillo, come plátano todos los días, estos contienen alrededor del 12% del potasio necesario.

Investigaciones realizadas en la Escuela de Medicina de St. George hallaron que el tipo de potasio que se encuentra en los plátanos es eficaz para reducir la presión arterial ¡maravilloso!

3.- El plátano sacia el apetito

Según la Escuela de Salud Pública de Harward, afirma que la fibra que contiene el plátano disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón, la diabetes y enfermedades cardiovasculares. Aparte que uno de los efectos más importantes de la fibra es que ralentiza la digestión, ayudando a sentirse lleno por más tiempo después de haber comido.

4.- Fortalecen nuestros huesos

Si quieres tener huesos fuertes y saludables, incluye el plátano en tu comida. De acuerdo a estudios realizados por la Universidad de Maryland Medical Center, consumir diariamente alimentos ricos en potasio ayuda a prevenir la osteoporosis.

Los plátanos contienen el 16% del valor diario de manganeso que necesita nuestro cuerpo, por ello su ingesta diaria es muy importante para la salud, debido a que es un nutriente que podría prevenir la artritis y la osteoporosis.

