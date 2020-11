Arepas creativas nacen gracias al P.A.N. Arepa Challenge

El equipo de All in one P.A.N. lanzó una campaña en septiembre para que personas en todo el mundo mostraran sus arepas más creativas, jugando con los colores y sabores de los ingredientes que decidieran utilizar.

La campaña «P.A.N. Arepa Challenge» buscó que las personas realizaran variaciones multiculturales adaptadas a todas las cocinas del mundo y así mostrar un poco de la comida típica de otras regiones, utilizando principalmente la arepa venezolana en el platillo final.

“Estamos dando vida a la fusión cultural a través de colaboraciones con chefs y personalidades de distintos medios. Nuestro objetivo es presentar la harina de maíz precocida P.A.N y la arepa. El proyecto The arepa expansion promueve principalmente que, sin importar los sabores que definen a cada región en el mundo, todos pueden coexistir apoyándose en la fusión gastronómica que proporciona este plato”, comentó Marían Alexandra Mendoza, gerente de la marca, según reseñó El Estímulo.

Arepas de quinoa, conchas de arepa, ceviche, coloridas y hasta con spirula destacaron en las preparaciones que se mostraron desde distintas partes del mundo. Entre los que se sumaron a la iniciativa se encuentran los chefs Franco Noriega, de Baby Brasa; Enrique Limardo, de Seven Reasons, en Washington, y Clarisa Penzini, en Nueva York.

Por otro lado, también se realizaron dos series documentales tituladas Arepa diaries y Global arepa makers en las que se mostraron a distintos chef del mundo que en sus restaurantes preparan arepas con diversas variaciones.

Daniela CarrascoMigración

