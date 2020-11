Billie Eilish y Harry Styles protagonizarán una serie juntos

Billie Eilish y Harry Styles serán parte de una nueva miniserie producida por la marca de lujo Gucci. El film fue filmado en Roma, Italia; la seríe se estrenará en los próximos días en un evento virtual.

La serie será lanzada en el marco del Gucci Fest, el nuevo festival de la firma que unirá la moda y el cine para presentar sus próximas colecciones y proyectos. El evento tendrá lugar entre el 16 y el 22 de noviembre y se transmitirá a través de Youtube, Weibo y el sitio web de la marca.

La miniserie en la que participan Billie Eilish y Harry Styles la filmaron en la capital italiana y dirigida por Gus Van Sant y Alessandro Michele. La actriz Silvia Calderoni será la protagonista que, inmersa en un mundo surreal dentro de Roma, se encontrará con diferentes talentos internacionales.

Además de Billie y Harry, en el film aparecerán otras celebridades como las cantantes Florence Welch y Lu Han, el actor Jeremy O. Harris y los diseñadores Shanel Campbell, Stefan Cooke, Cormio y Charles De Vilmorin. Todos fueron seleccionados por su estilo y su influencia en el mundo de la moda.

La nueva colección que Gucci presentará con el innovador evento online se llamará “Ouverture of Something that Never Ended” (obertura de algo que nunca terminó). La miniserie, que probablemente lleve el mismo nombre, constará de siete capítulos que se presentarán uno por día.

Billie Eilish y Harry Style

Mientras tanto, en los últimos días, Billie Eilish se concentró en las elecciones de su país e hizo campaña para que sus seguidores voten por Joe Biden. La artista participó de diferentes iniciativas junto al Partido Demócrata y organizaciones no gubernamentales para fomentar la participación ciudadana y; en las últimas horas, celebró en sus redes el triunfo del candidato.

Harry Styles, por su parte, está disfrutando del éxito de “Golden”; quinto sencillo de su disco Fine Line con el que obtuvo más de siete millones de reproducciones en solo cinco horas. Al igual que la miniserie, el videoclip fue filmado en Italia durante la cuarentena, pero en lugar de Roma el artista eligió la Costa Amalfitana.

El joven músico continúa afirmándose como referente de la moda en el mundo por un estilo osado que busca romper entre los estándares estrictamente femeninos o masculinos. Para “Golden”, por ejemplo, eligió looks que incluyeron un blazer celeste con solapas maximalistas; guantes blancos de crochet, pantalones oversize floreados y un nail art en tonos amarillos.