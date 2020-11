Carapaz regresa como héroe a Ecuador -Alex Cora asegura que recibió su merecido -Real Madrid ya prepara oferta por Mbappé

Lo que pasó ayer 👏 1. Carapaz regresa como héroe a Ecuador Ecuador rindió este martes homenaje al ciclista Richard Carapaz a su regreso a Quito👉 Dato: Carapaz, de 27 años, regresó que llegaba tras quedar segundo en la Vuelta a España 🚴‍♀️ 👍 2. Alex Cora asegura que recibió su merecido pero ya es mejor persona Alex Cora volvió a ser este martes el centro de atención en su presentación oficial, por segunda vez en su corta carrera, como máximo responsable de los Boston Red Sox, tras admitir que la suspensión de un año que recibió “fue merecida”🤝 Dato: Su participación en el escándalo del robo de señas de los Astros fue lo que le costó la suspensión⚾ 💰 3. El Real Madrid ya prepara una oferta por su nueva estrella que no le convendrá al PSG El objetivo es clarísimo para el Real Madrid y para Kylian Mbappé: juntar sus caminos lo más pronto posible para aprovechar la edad y la brillantez del delantero francés, el futbolista con más futuro del mundo💵 Dato: Mbappé termina su contrato en el verano de 2022 pero ya le advirtió al equipo parisino que no piensa permanecer después de ese tiempo👋 😰 4. Muere Tommy Heinsohn, leyenda de los Celtics Tommy Heinsohn, quien hizo leyenda en la historia de los Boston Celtics como jugador, entrenador y hasta locutor, falleció este martes a la edad de 86 años, anunció el equipo de Boston🙏 Dato: Heinsohn ganó 10 títulos de la NBA🏆 en sus 20 temporadas como jugador y entrenador de los Celtics 🐴 5. “Galileo”, el caballo pura sangre que cuesta más que Leo Messi “Galileo”, el caballo pura sangre más cotizado del mundo, tiene el mismo tiempo dominando el mundo de los sementales que Leo Messi o Cristiano Ronaldo en el mundo del fútbol, sin embargo y pese a no competir hace casi dos décadas, su precio actual es de más del doble que el de cualquiera de los dos astros del balón🤑 Dato: El precio de “Galileo” ronda los $220 millones de dólares😎 😁 6. El golfista español Jon Rahm celebra su cumpleaños con el hoyo en uno más increíble En el día de su cumpleaños 26, Jon Rahm ha asombrado al mundo con un tiro de absoluta antología durante una práctica del Masters 2020, el torneo más importante del golf y que comenzará el jueves👏 Dato: Rahm había hecho otro “hole in one” el lunes en el hoyo 4 de Augusta, tras lo cual celebró con cierta incredulidad, incluso diciendo que “no sucederá otra vez”😆 🧐 7. Mazatlán del ‘Jefe’ Boy quiere a la ‘Chofis’ sí o sí Tomás ‘El Jefe’ Boy llegó al banquillo del Mazatlán hace unas semanas tras el despido de Juan Francisco Palencia ahora asegura que quiere al problemático Javier López, mejor conocido como ‘La Chofis’ en su equipo sí o sí😵 Dato:Lo de Chivas no es nada nuevo: estos son los jugadores más fiesteros en la historia de la Liga MX🍺