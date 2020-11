Convocan A Audiencia Preliminar A 6 Margariteños Privados De Libertad Por Protestar #12N

Luego de tres meses, 6 margariteños siguen privados de libertad, luego de ser detenidos en el marco de una protesta por el descontento con la venta de combustible.

El hecho ha sido calificado por organizaciones de Derechos Humanos como detención arbitraria, lo cual ya tiene un significado contrario a los derechos.

Convocan A Audiencia Preliminar A 6 Margariteños Privados De Libertad Por Protestar

De acuerdo a la Fundación de los Derechos Humanos de Anzoátegui, al menos 29 ciudadanos fueron detenidos arbitrariamente por ejercer su derecho a la protesta y exigir servicios básicos y calidad de vida en el estado Nueva Esparta durante el lapso julio-octubre 2020.

Destaca que, «los ciudadanos fueron detenidos por fuerzas de seguridad en medio del descontento por falta de respuestas y soluciones a la escasez de combustible y los constantes cortes eléctricos, realidad de la que no escapa el resto del país además de fallas continuas en el llenado de gas doméstico, situación que ha incrementado el uso de leña para cocinar, la tala de árboles y las afecciones pulmonares».

Alcides Magallanes, director de la referida ONG reiteró que el Estado no respeta el derecho a la protesta, practica detenciones arbitrarias, no garantiza algo tan primordial como el buen funcionamiento de los servicios básicos a sus ciudadanos, no investiga casos de presuntas violaciones de derechos humanos ni repara a las víctimas.

Lo grave es que la arbitrariedad de estas detenciones causa daños irreparables, y en el caso de los margariteños detenidos ha sido determinante en su condición médica.

Uno de los detenidos tiene discapacidad visual motora y ha debido suspender una cirugía, otro afectado tiene condición hemofílica, y la única mujer, que ni siquiera estaba en la protesta sino que fue a la sede del Faes a averiguar sobre la situación de su pareja, es paciente oncológica y en este tiempo ha visto deteriorada su salud.

Son personas trabajadoras y humildes algunos hacían la cola para la gasolina y otros simplemente pasaban por la zona de regreso de su trabajo, por eso se espera inmediata respuesta a los casos, ya que a ellos y sus familiares les ha tocado vivir la peor cara de la justicia como consecuencia de la pandemia y el enlentecimiento de la actividad judicial, señalan abogados y activistas de DDHH.