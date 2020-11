Danny García busca terminar el reinado de un Errol Spence Jr que vuelve más fuerte tras su accidente automovilístico

A casi un año de distancia de la fecha original en la que pelearían, Danny García y Errol Spence Jr. se verán las caras, luego de que este último sufriera un accidente automovilístico del que sobrevivió milagrosamente.

Ahora que terminó su largo proceso de recuperación, el invicto con 26 victorias Errol Spence Jr. dijo estar mejor que nunca para afrontar el compromiso.

“El accidente me hizo todavía más hambriento y me enfocó aún más. Poseo la misma hambre de gloria ahora, que antes de que ganara los títulos. Comencé a entrenar mucho más ligero y eso me está ayudando mucho en mi preparación”, explicó en videoconferencia de prensa.

En cuanto a su rival, Spence Jr. le mostró gran respeto, aunque confía en que será él quien se lleve la victoria.

“Pienso que Danny es de esos boxeadores que se crecen en el escenario grande. Es un gran peleador. Yo lo elegí para poder estar a la altura de las circunstancias como el mejor de la división. El enfrentarme a Danny me permitirá demostrar el tipo de boxeador que soy”, agregó.

Del otro lado, el púgil de sangre boricua, que cuenta con un récord de 32 ganadas (26 por nocaut) y 2 perdidas, dijo sentirse feliz ante la oportunidad de disputar otra vez un título mundial

“Me siento privilegiado por estar peleando y tener la oportunidad de ser campeón mundial nuevamente. No faltará nada el 5 de Diciembre. Daremos el 110% de nuestro esfuerzo y le arrebataremos esos títulos en su propia ciudad”, explicó.

Respecto al papel de victima con el que subirá al ring, García dijo no inmutarse, ya que tiene bien estudiado a su rival y confía en que se llevará a casa los cinturones.

“No seré el favorito, pero estoy acostumbrado a ese rol. Yo me mantendré fiel a mí mismo y demostraré lo que significa ser un verdadero campeón… vi algunos hoyos en el rendimiento de Spence contra García y Porter y supe que esta sería una buena oportunidad para volver a ser campeón”, sentenció.

Aparte de que intentará conquistar los títulos del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) de la división welter (147 libras), una victoria sobre Errol podría ayudarlo a ser considerado para uno de los puestos en la lista de los mejores libra por libra del mundo.

La función se realizará el 5 de diciembre en el majestuoso AT&T Stadium en Dallas, Texas y será transmitida por Fox en pago por evento para el territorio estadounidense.