Detienen a hombre por presunto homicidio en el estado Nueva Esparta

Cicpc esclareció el homicidio de José Ramírez en Nueva Esparta Pesquisas efectuadas por funcionarios del Eje de Investigaciones Contra Homicidios Nueva Esparta, permitieron la detención de Pedro Miguel Plaza Ferrer (37), quién es el autor material del homicidio de José Miguel Ramírez Rodríguez (26), ocurrido en el sector Los Olivos, municipio Mariño, estado Nueva Esparta. El día del crimen, la víctima se encontraba en una reunión familiar, cuando se origina una discusión con Pedro por problemas personales; actuando el victimario de forma agresiva y toma un arma blanca tipo cuchillo, hiriendo de gravedad a Ramírez, el cual falleció al instante e hiriendo a un segundo hombre. Siendo el homicida puesto a la orden de la Fiscalía Quinta del Ministerio Público.