EN VIDEO: «Usted es un pobre hijuep…», en pleno debate concejal madreó al presidente de Fedegán | #colombia

En medio de un debate sobre la propuesta del “Día sin carne”, la concejal de Bogotá, Andrea Padilla, visiblemente alterada madreó a José Félix Lafaurie, presidente de Fedegán.

“Su agresividad es recurrente contra mí. Me parece muy lamentable que le hayan dado la oportunidad tres veces de hablar, que no habló sino de mamertería, politiquería y corrupción, mientras que a mí solo me dieron la posibilidad dos veces. Este señor es un absoluto patán”, declaró la concejal enojada.

“Usted es un pobre hijuep…; grosero”, añadió.

Tras el comentario de la concejal, el debate se dio por terminado, sin embargo, en Twitter la funcionaria decidió hablar al respecto y aseguró sentir un ‘fresquito’ por su comentario.

“Es usted un “hijueputa“. Yo hablé de datos y de estudios en las dos intervenciones que me dieron. Usted, que tuvo tres oportunidades, se limitó a ofender. Siento fresquito de haberle dicho lo que piensa de usted, bellaco, más de medio país”, escribió en la red social.