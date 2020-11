Ferraresi reemplazará a Bielsa en el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat #argentina

La renuncia sería oficializada en las próximas horas y al frente del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat estará el intendente de Avellaneda y vicepresidente del Instituto Patria.

La ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, María Eugenia Bielsa, presentó este miércoles la renuncia a su cargo. La dimisión sería oficializada en las próximas horas y la funcionaria será reemplazada por el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi.

A partir del 10 de diciembre, Bielsa encabezó el primer ministerio de la historia argentina destinado a paliar el déficit habitacional que alcanza a 4 millones de viviendas. Sin embargo, los efectos de la pandemia del coronavirus le pusieron un freno a las expectativas que generó la nueva cartera.

El Gobierno prepara para los próximos días un relanzamiento de gestión en donde buscará otorgarle al área otra impronta, con un mayor protagonismo para el próximo año, en donde la construcción de viviendas y la obra pública tendrán un rol central en la reactivación económica.

Ferraresi será el elegido para esa tarea. Al intendente, que conduce el destino del partido de Avellaneda desde 2009, se le atribuye conocer como pocos el territorio bonaerense. Hace dos semanas, fue recibido en Casa Rosada por el jefe de gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, para conversar acerca de la compleja situación social que atraviesa la Provincia.

La gestión del jefe comunal mantiene un alto nivel de aprobación en el municipio en donde fue electo en tres oportunidades, la última con más del 60 por ciento de los votos. ​En el Gobierno consideran que por su despliegue territorial puede aportarle al ministerio una nueva dinámica y destacan el trabajo habitacional realizado en Villa Azul que tomó notoriedad en medio de la pandemia.

En contraposición, Bielsa fue blanco de críticas por sus escasas apariciones públicas, sobre todo, en el marco de las tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires. Su ausencia durante el conflicto de la toma de Guernica le valió a la funcionaria fuertes reproches fuera y dentro de la Casa Rosada.

Otro foco de cuestionamiento a la ministra giró en torno al bajo nivel de ejecución del presupuesto asignado a la cartera. De acuerdo a un informe elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto (ASAP), que releva cómo se gastaron las partidas hasta fines de septiembre, Bielsa solamente ejecutó el 45 por ciento de lo asignado, mientras que la Administración Pública Nacional devengó en promedio el 68,1 por ciento.

En el cambio de nombres no pasa inadvertida la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en donde deslizó críticas hacia la gestión y marcó la presencia de «funcionarios que no funcionan». Sin embargo, en el mismo documento la expresidenta dejó en claro que «el sistema de decisión en el Poder Ejecutivo hace imposible que no sea el Presidente el que tome las decisiones de gobierno. Es el que saca, pone o mantiene funcionarios”.

Por su parte, frente a versiones que indican que en los próximos días podría haber una ola de modificaciones en el gabinete nacional, desde el Gobierno descartaron esa posibilidad.

Fuente: Página 12