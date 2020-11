Continúa en pie de lucha, fuerte y siempre muy seguro de ti mismo. Así lo decreta el horóscopo de hoy 12 de noviembre de 2020.

Tras la pérdida física del querido astrólogo Walter Mercado, las sobrinas y colaboradoras del fallecido vidente (Betty y Dannette) continuarán el legado de su tío. Ellas quedaron con la misión de seguir escribiendo los horóscopos que hicieron tan popular al astrólogo del “Mucho, mucho amor”.

Betty Mercado: horóscopo de hoy 12 de noviembre de 2020

Medita cada paso a tomar ya que lo que empieces ahora te atará por muchos años. El el consejo del horóscopo diario de las estrellas de Walter Mercado.

Horóscopo de hoy Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Te reirás de los errores cometidos por falta de iniciativa y valor en ti mismo. Estarás en perfecto control de tu vida y te sentirás dueño absoluto de tu destino. No le darás importancia a lo que no la tiene y te ubicarás en tu cumbre. Notarás cambios trascendentales en tus relaciones personales. Números de suerte: 16, 9, 48.

Horóscopo de hoy Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Sabrás cuidarte y amarte como nunca antes. Tragedias de amor serán sepultadas para que algo nuevo, inspirador y benéfico te haga recuperar la fe en ti y en el amor. No repitas viejos errores al entregar tu corazón y date todo el mérito y el amor que te mereces. Números de suerte: 7, 39, 25.

Horóscopo de hoy Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Estarás y te sentirás muy atractivo y sensual. La energía planetaria te impulsa a superarte, estudiar, cultivar tu intelecto y ponerte al día en los últimos avances y técnicas modernas. Tu mente se prende con brillantes ideas que te harán ser el líder donde laboras. Nada te será negado. Números de suerte: 5, 14, 21.

Horóscopo de hoy Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Sal de manías y hábitos que te esclavizan y no te dejan disfrutar de la vida. Evita el constante no. No invites las desgracias tratando de verlas en el horizonte cuando en realidad no están en tu camino. Se impone que cultives emociones positivas y que vivas tu vida espontáneamente. Números de suerte: 14, 8, 19.

Horóscopo de hoy Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tus conceptos religiosos cambian, por lo que estarás menos rígido y con una visión más amplia de lo que es ser espiritual. Te unirás más a tu familia y los llevarás de la mano hacia un mayor bienestar. Leerás en el corazón de muchos la verdad y tendrás sueños y premoniciones. Números de suerte: 50, 16, 3.





Horóscopo de hoy Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Llograrás ejercer tu poder de comunicación para persuadir y convencer a gente retrógrada e ignorante, para que vean la luz y se orienten por el camino correcto. Tu palabra podrá salvar, aconsejar, inspirar, ayudar a todo aquel que quiera conocer la verdad. Serás amuleto de buena suerte. Números de suerte: 24, 10, 47.

Horóscopo de hoy Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Tus ideas impresionarán a muchos y tu poder de seducción embrujará a todo el que entre en tu espacio. No perderás la cabeza por amor, no te dejarás deslumbrar por personas aparentemente bellas. Buscarás y encontrarás esencia en el ser que comparta la vida contigo. Números de suerte: 44, 32, 18.

Horóscopo de hoy Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Se armoniza tu vida profesional con tu vida hogareña. Tus ambiciones aumentan, tus intereses cambian y tu vida toma un nuevo color. Tendrás mayor control del tiempo y no te angustiarás por lo que no tiene remedio. Sueños se te realizan como por arte de magia. Números de suerte: 20, 3, 11.

Horóscopo de hoy Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Acaba un capítulo triste en tu vida. Te liberas y cantas victoria. Nadie tiene el poder de controlar o manipular tu existencia. Tendrás mayor control de tus emociones y te reirás de lo que antes te destruía. Habrá un renacimiento total en lo que a tu trabajo y finanzas se refiere. Números de suerte: 1, 4, 13.

Horóscopo de hoy Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Tomarás decisiones sabias. Atraerás a muchos admiradores a tu mundo. Pondrás toda tu grandeza tanto en lo personal como en lo profesional. Nada se te será negado si pones fe en lo que haces, en ti y en Dios. Dinero, misteriosamente llega a tus manos cuando más lo necesites. Números de suerte: 2, 35, 28.

Horóscopo de hoy Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Lo sorpresivo será la orden del día. Tus talentos salen a flote y vuelves a brillar como toda una estrella. Con tu nueva actitud mental y tu diplomacia ganarás nuevos admiradores. Celebra cada día de tu vida como el regalo más hermoso que te ofrece la madre Cósmica. Números de suerte: 18, 30, 42.

Horóscopo de hoy Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ha nacido en ti un ser más fuerte, franco, valiente y decidido en todo. Declara tu independencia y no dependas de nadie para que te haga feliz. Muévete donde está la acción. Después de un periodo de luchas, esfuerzos, esperas y muchas decepciones, te llegó tu hora de la felicidad. Números de suerte: 15, 36, 22.