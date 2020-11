Malas noticias para los Yankees: DJ LeMahieu rechazará oferta calificada y se convertirá en uno de los agentes libres más cotizados

Los Yankees están muy cerca de perder a uno de sus mejores elementos: DJ LeMahieu, quien rechazará la oferta calificada de los neoyorquinos para continuar con el equipo en la temporada 2021.

De acuerdo con reportes de Mark Feinsand, insider de MLB Network, la decisión ya está tomada y el segunda base le dirá no a los Yankees y a $18.9 millones de dólares, lo que lo convertiría de inmediato en uno de los agentes libres más cotizados de las Grandes Ligas.

“No es un avance sorprendente, ya que LeMahieu ha reunido dos temporadas estelares en Nueva York y es considerado uno de los mejores agentes libres del mercado“, manifestó Feinsand, de acuerdo a lo reportado por sus fuentes.

D.J. LeMahieu will not accept the Yankees’ $18.9 million qualifying offer by Wednesday’s deadline, per source. Not a surprising development, as LeMahieu has put together two stellar seasons in New York and is considered to be one of the top free agents on the market.

— Mark Feinsand (@Feinsand) November 11, 2020