Mercado de Conejeros en Margarita luce desolado y abandonado

Lo que por años lució en la isla de Margarita como uno de de los lugares más concurridos por los turistas nacionales e internacionales para hacer sus compras por la variedad de mercancía y los atractivos precios, hoy se encuentra desolado y abandonado. Solo 10% de los locales abren a la espera de un cliente en el mercado de Conejeros.

Los comerciantes aseguran que en los pocos que están operativos, las ventas son casi nulas y que no tienen grandes expectativas como en años anteriores, para la venidera temporada de diciembre.

«Estamos igual que en todas partes, un 10% es solo lo que está abierto; y como va la situación no sabemos que pasará en diciembre. Uno espera que mejore, pero de verdad lo vemos difícil, sin embargo a pesar de esta crisis hay que venir con la esperanza a que pronto saldremos de todo lo malo», manifestó el pasado viernes, 6 de noviembre, a El Pitazo, Carlos Salazar, uno de los pocos comerciante que aún permanece trabajando en el mercado.

Unos optan por abrir solamente dos veces a la semana para evitar gastos en pasaje del transporte público. «Las ventas están malísimas, no se vende nada, es preferible quedarnos en casa. Ya esto no es ni la sombra de lo que por años fue para nosotros los comerciantes; los turistas desaparecieron por completo», dijo la comerciante Aleja Marcano.

Aseguraron que reponer la mercancía es casi imposible debido a la baja en las ventas y la constante fluctuación de la divisa. «Los inventarios están en cero, ya que para poder volver a comprar no tenemos, puesto que no hay manera para volver a invertir. Solo estamos viniendo para poder vender lo que ya tenemos, pero si a caso nos alcanza para comprar comida, no tenemos dinero para más nada», afirmó Zodi Pereira

Pasillos vacíos y sucios es lo que reina en el reconocido Mercado turístico de Los Consejeros | Foto: Lisbeth Miquilena

La crisis económica también acabó con el área gastronómica | Foto: Lisbeth Miquilena

Solo 10% de los locales se encuentran operativos | Foto: Lisbeth Miquilena

Empanaderas: Los altos costos de los ingredientes para preparar las típicas empanadas margariteñas han puesto su parte en la desolación que reina en ésta área de gastronomía | Foto: Lisbeth Miquilena

La crisis económica también acabó con el área gastronómica, puesto que las apetitosas empanadas tampoco mantienen demanda en esta época de pandemia.

«Los altos costos de los ingredientes para su elaboración, lamentablemente también han puesto su parte en la desolación que reina en ésta área de gastronomía», expresaron las pocas vendedoras de este típico plato margariteño que aún en los locales del mercado.

