Nueva película de Jordan Peele ya cuenta con fecha de estreno

Tras granar el Oscar a “Mejor Guion Original” con su cinta debut “Get Out”, Jordan Peele ha logrado posicionarse como una de las voces más prometedoras en la escena del horror contemporáneo, involucrándose en diversos proyectos que buscan levantar el estatus del género ante la crítica especializada.

Un nuevo reporte de The Wrap apunta que el cineasta se encuentra listo para dar marcha a su tercer largometraje como productor, luego de haber estrenado en 2019 “Us”. Universal Pictures ha anunciado de manera oficial la fecha de estreno estimada de la tercera película dirigida por Peele, marcando su calendario para el día 22 de julio de 2022.

Esta película llegaría en un mes que ya cuenta con grandes producciones agendadas, como la secuela de Marvel Studios a “Captain Mervel”, programada para el 8 de julio, la tercera entrega de “Fantastic Beasts”, la cual ha sido reprogramada para el día 15 de julio o la anticipada quinta entrega de “Indiana Jones”, la cual llegaría a las salas de cine el 29 de julio.

Peele aun no ha revelado nada sobre la temática de este nuevo proyecto, aunque no hay duda sobre el tono que tendrá, basándonos en sus trabajos anteriores y lo poco que ha comentado en diversas entrevistas. Con “Get Out”, su debut direccional estrenado en 2017, lograría acumular un éxito demoledor que recaudaría poco más de $255 millones de dólares.

Peele ha confirmado en ocasiones anteriores que planea continuar con la misma línea temática en sus siguientes películas. “Tengo otros cuatro thrillers que quiero revelar en la siguiente década”, comentaría el cineasta a Business Insider. “Los mejores y más aterradores monstruos en el mundo son seres humanos y lo que somos capaces, especialmente cuando nos unimos”.

He estado trabajando en estas premisas sobre estos demonios sociales, estos monstruos innatamente humanos que han sido tejidos en la fabrica y como pensamos e interactuamos, y cada una de mis películas será sobre uno distinto.

Recientemente, Peele se vio involucrado como productor en la nueva versión de “Candyman”, dirigida por Nia DaCosta con un guion en el que Peele cuenta con créditos como guionista. La cinta habría sido retrasada por Universal Pictures ante la situación actual de la pandemia, programando su estreno para el 27 de agosto de 2021.

Recientemente se ha revelado que el cineasta estaría involucrado con Universal en la producción de “The People Under the Stairs”, remake de la película homónima estrenada en 1991, la cual fue escrita y dirigida por el legendario autor de cine slasher Wes Craven. Peele también habría producido para la televisión el reboot de “The Twilight Zone”, “Hunters” y “Lovecraft Country”.